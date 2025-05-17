Інтерфакс-Україна
Події
17:45 17.05.2025

У Києві презентували колекційну поштову марку, присвячену спецпідрозділу ГУР "Артан"

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У Києві презентували колекційну поштову марку, присвячену спецпідрозділу ГУР "Артан"

У Києві відбулася презентація колекційної поштової марки, присвяченої спецпідрозділу Головного управління розвідки Міноборони України "Артан".

Участь в урочистій церемонії спецпогашення взяли начальник ГУР України Кирило Буданов, генеральний директор АТ "Укрпошта" Ігор Смілянський, бригадний генерал з позивним "Філософ", командир "Артану" Віктор Торкотюк і бійці підрозділу.

Тираж марки дуже лімітований - 1670 штук - і вже зараз випуск набув колекційної цінності. Тож усі присутні стали свідками справжньої філателістичної події.

"Зазвичай, коли ми гасимо марку ГУР МО, потім щось гаситься на території ворога. Підрозділи Головного управління розвідки, мабуть, чемпіони світу зі знищення ворога", - сказав під час церемонії Ігор Смілянський.

Кожен набір включає нумерований марковий аркуш із 6 марок, художній конверт та спеціальний штемпель спецпогашення.

Начальник ГУР генерал-лейтенант Кирило Буданов подякував команді "Укрпошти" за співпрацю і системну підтримку.

"Марка - це фіксація історичних подій, - зазначив він. - Зроблено вже багато, але ще багато належить зробити. Переконаний, що девіз "Артану" - Знаємо. Знаходимо. Знищуємо. - буде реалізовано максимально і в цілому", - сказав він.

Як відзначив бригадний генерал із позивним "Філософ", Головне управління розвідки не потребує додаткового представлення. Українських воєнних розвідників знають завдяки багатьом успішним операціям. І безсумнівно, "Артан" - сьогодні один з найсильніших в когорті підрозділів спеціального призначення, не лише в Україні, але й у світі".

Кожна марка в наборі присвячена окремим операціям "Артану".

"Це - наша робота, наші люди, дуже багато тих, хто доклав зусиль, щоб реалізувати операції. Це памʼять, яку передадуть наступним поколінням. Дякую кожному воїну "Артану". Ці марки - про кожного з вас, від першої ротації до сьогоднішніх операцій", - сказав командир "Артану" Віктор Торкотюк.

Придбати колекційну марку можна на сайті "Укрпошти".

Теги: #артан #гур_мо #марка #укрпошта

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