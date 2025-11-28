Укрпошта створила поштову марку "Хліб ціною життя"

Фото: https://t.me/ukrposhta_news

"Укрпошта" представила нову поштову марку "Хліб ціною життя", створену на честь українських аграріїв, повідомила пресслужба компанії в Telegram.

В основі сюжету нової марки — історія героя України Олександра Гордієнка. Фермер з Херсонщини понад 30 років жив землею й захищав її до останнього подиху. Він вивіз тисячі мін, збив сотні дронів і щодня боровся за врожай. 5 вересня 2025 року ворог забрав його життя. Але не забрав силу його прикладу, - зазначили в компанії.

В Укрпошті додали, що ця марка про кожного, хто сіє під обстрілами, тримає тил хлібом, хто дає українцям щоденну надію.

Авторка поштового випуску — Анастасія Бондарець. Наклад марки — 300 000 одиниць. Придбати поштову марку можна у відділеннях, філателістичних крамницях та онлайн — на postmark.ukrposhta.ua.

"Марки Незалежності" — це щорічна серія поштових марок, започаткована Укрпоштою для відзначення Дня Незалежності України (24 серпня) та документування найвизначніших подій року для країни. Перша з марок серії була випущена у 2025 році і присвячена спецоперації Служби безпеки України (СБУ) "Павутина".

Генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський висловив переконання, що ця серія триватиме не один рік, фіксуючи перемоги України та важливі події в житті держави.