Інтерфакс-Україна

Події

09:42 29.03.2025

У Маріуполі підпалили базу окупантів з БК - міськрада

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У Маріуполі підпалили базу окупантів з боєкомплектами, в результаті пожежі також згоріли кілька транспортних засобів, повідомила міськрада міста.

"Базу-стоянку на Правому березі міста підпалили партизани з "Маріупольського Спротиву". Про це повідомили у Центрі вивчення окупації", - йдеться у повідомленні міськради у телеграмі і суботу.

Повідомляється, що в результаті пожежі згоріли кілька транспортних засобів та будо знищено БК загарбників. Місцерозташування бази було виявлено завдяки фотографіям місцевих "блогерів".

Теги: #бк #маріуполь

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