Херсонські партизани підірвали один із екіпажів окупаційної "поліції" міста, один "поліцейський" загинув, другого госпіталізовано

Представники Руху опору у Херсоні у середу підірвали один із екіпажів т.зв. "поліції" міста, підконтрольної окупаційній адміністрації, внаслідок чого один із т.зв. "поліцейських" загинув, а другий перебуває у медичній установі, повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

"Рух спротиву на тимчасово окупованій Херсонщині продовжує розповсюджувати серед прибічників "руського мира" та місцевих колаборантів "квитки на концерт Кобзона". Цього разу "квиток" отримав екіпаж автомобіля так званої поліції російської окупаційної адміністрації", - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що екіпаж був підірваний у Херсоні на перетині вулиці Рєпіна та проспекту Адмірала Сенявіна за допомогою радіокерованого фугасу.

"В результаті чого один поліцейський "відбув на концерт", а другий "затримається" у медичній установі", - наголосили у відомстві.

Там додали, що на всіх зрадників чекає неминуча розплата за допомогу російським окупантам.