СБУ: У Херсоні викрили сімох колаборантів, серед них – експравоохоронець, який проводив облави на оселі цивільних

Служба безпеки та Національна поліція затримали у Херсоні сімох колаборантів.

"Під час окупації міста вони допомагали агресору поширювати кремлівський режим на території регіону", - йдеться у повідомленні у Телеграм-каналі в п’тяницю.

Серед затриманих – батько та син, які після захоплення обласного центру вступили до так званого управління виконання покарань по Херсонській області.

"Там їх призначили охоронцями російської катівні, яку загарбники облаштували на базі захопленої на той час Північної виправної колонії № 90. Перебуваючи на "посадах молодших інспекторів", вони охороняли периметр тюрми та камери, в яких перебували учасники руху опору", - зазначається в повідомленні.

Інший фігурант – колишній правоохоронець, який вступив до 1-го загону оперативного призначення "Грім" МВС РФ, у лавах якого здійснював облави на оселі місцевих жителів.

"Під час таких рейдів колаборант спільно з окупантами викрадав людей та розграбовував приватне майно", - йдеться у повідомленні.

Ще одна затримана – жителька Бериславського району. СБУ повідомляє, що вона була ""правою рукою" місцевого гауляйтера" та розселяла окупантів у будинках односельчан, які виїхали на підконтрольну Україні територію.

Також викрито злочини мешканки Херсону, яка працювала заступницею керівника окупаційної "філії" пенсійного фонду РФ та закликала містян допомагати агресору.

Крім неї затримано колишню заступницю головного лікаря місцевого санаторію, яку окупанти "підвищили" до керівника захопленого закладу. За це вона перереєструвала установу за російським законодавством та виплачувала зарплати в рублях.

Сьомим затриманим є мешканець Білозерського району, який під час псевдореферендуму РФ обходив будинки односельчан та агітував їх голосувати за "приєднання" регіону до складу РФ.

Наразі всім фігурантам повідомлено про підозри відповідно до вчинених злочинів за двома статтями Кримінального кодексу України: чч. 5, 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність), ч. 1 ст. 111-2 (пособництво державі-агресору).

Фігуранти перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує до 15 років тюрми з конфіскацією майна.