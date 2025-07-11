Інтерфакс-Україна
Події
18:09 11.07.2025

СБУ: У Херсоні викрили сімох колаборантів, серед них – експравоохоронець, який проводив облави на оселі цивільних

2 хв читати

Служба безпеки та Національна поліція затримали у Херсоні сімох колаборантів.

"Під час окупації міста вони допомагали агресору поширювати кремлівський режим на території регіону", - йдеться у повідомленні у Телеграм-каналі в п’тяницю.

Серед затриманих – батько та син, які після захоплення обласного центру вступили до так званого управління виконання покарань по Херсонській області.

"Там їх призначили охоронцями російської катівні, яку загарбники облаштували на базі захопленої на той час Північної виправної колонії № 90. Перебуваючи на "посадах молодших інспекторів", вони охороняли периметр тюрми та камери, в яких перебували учасники руху опору", - зазначається в повідомленні.

Інший фігурант – колишній правоохоронець, який вступив до 1-го загону оперативного призначення "Грім" МВС РФ, у лавах якого здійснював облави на оселі місцевих жителів.

"Під час таких рейдів колаборант спільно з окупантами викрадав людей та розграбовував приватне майно", - йдеться у повідомленні.

Ще одна затримана – жителька Бериславського району. СБУ повідомляє, що вона була ""правою рукою" місцевого гауляйтера" та розселяла окупантів у будинках односельчан, які виїхали на підконтрольну Україні територію.

Також викрито злочини мешканки Херсону, яка працювала заступницею керівника окупаційної "філії" пенсійного фонду РФ та закликала містян допомагати агресору.

Крім неї затримано колишню заступницю головного лікаря місцевого санаторію, яку окупанти "підвищили" до керівника захопленого закладу. За це вона перереєструвала установу за російським законодавством та виплачувала зарплати в рублях.

Сьомим затриманим є мешканець Білозерського району, який під час псевдореферендуму РФ обходив будинки односельчан та агітував їх голосувати за "приєднання" регіону до складу РФ.

Наразі всім фігурантам повідомлено про підозри відповідно до вчинених злочинів за двома статтями Кримінального кодексу України: чч. 5, 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність), ч. 1 ст. 111-2 (пособництво державі-агресору).

Фігуранти перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує до 15 років тюрми з конфіскацією майна.

 

Теги: #херсон #сбу #колаборанти

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:32 11.07.2025
Нардепу Шевченку повідомлено про нову підозру - в шахрайстві на десятки мільйонів

Нардепу Шевченку повідомлено про нову підозру - в шахрайстві на десятки мільйонів

09:25 11.07.2025
Правоохоронці України повідомили про заочну підозру сину заступника голови уряду РФ Дмитру Патрушеву

Правоохоронці України повідомили про заочну підозру сину заступника голови уряду РФ Дмитру Патрушеву

12:09 10.07.2025
За фактом убивства співробітника СБУ в Голосіївському районі Києва відкрите кримінальне провадження

За фактом убивства співробітника СБУ в Голосіївському районі Києва відкрите кримінальне провадження

11:56 10.07.2025
Дитячий аніматор на замовлення ФСБ готував серію диверсій, щоб знеструмити Харків - СБУ

Дитячий аніматор на замовлення ФСБ готував серію диверсій, щоб знеструмити Харків - СБУ

21:37 09.07.2025
Ворог вкотре обстріляв вокзал станції Херсон

Ворог вкотре обстріляв вокзал станції Херсон

07:29 08.07.2025
Троє людей постраждали внаслідок російських дронових атак у Дніпровському районі Херсона

Троє людей постраждали внаслідок російських дронових атак у Дніпровському районі Херсона

14:49 06.07.2025
Росіяни атакували Херсон, є постраждалі – ОВА

Росіяни атакували Херсон, є постраждалі – ОВА

19:56 05.07.2025
У Херсоні від удару російського БпЛА постраждала 21-річна дівчина

У Херсоні від удару російського БпЛА постраждала 21-річна дівчина

18:25 30.04.2025
Триста засуджених колаборантів очікують виїзду до РФ у межах можливого обміну на українців – проєкт "Хочу к своим"

Триста засуджених колаборантів очікують виїзду до РФ у межах можливого обміну на українців – проєкт "Хочу к своим"

19:23 03.04.2025
СБУ викрила зрадників, залучених Кремлем до реалізації проєкту про "зовнішнє управління" Україною

СБУ викрила зрадників, залучених Кремлем до реалізації проєкту про "зовнішнє управління" Україною

ВАЖЛИВЕ

Уражено авіазавод в Московській області та підприємство з виготовлення ракет для ППО – Генштаб ЗСУ

У Шабуніна проводять обшуки – ЦПК

На шахті "Добропіллявугілля-видобуток" через обвал породи загинув шахтар

Оборонна підтримка США триває - МЗС України

Кубраков стверджує, що не має відношення до закупівлі добрив в Білорусі нардепом Шевченком та відкритий для правоохоронців

ОСТАННЄ

Апеляція залишила без змін вирок екс-заступнику голови Тернопільської ОВА – 8 років тюрми

Уражено авіазавод в Московській області та підприємство з виготовлення ракет для ППО – Генштаб ЗСУ

Колишньому заступнику мера Києва Бондаренку обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту

Створено Міжнародну коаліцію з підтримки науки, досліджень та інновацій України - Міносвіти

У Шабуніна проводять обшуки – ЦПК

Паліса: Україна розраховує на партнерів, проте має план "Б"

В Україну повернувся політвʼязень Кремля, який провів понад 10 років за ґратами в РФ - МЗС

Заяви керівництва Угорщини стосовно смерті угорця через нібито мобілізацію є маніпулятивними - МЗС

Перемир’я має бути досягнуте якнайшвидше і до кінця року – Буданов

Підземний склад зброї с термобаричними засобами і гранатометами виявлений у Харкові в гаражі

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА