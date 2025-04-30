Інтерфакс-Україна
Події
18:25 30.04.2025

Триста засуджених колаборантів очікують виїзду до РФ у межах можливого обміну на українців – проєкт "Хочу к своим"

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На сайті державного проєкту "Хочу к своим" наразі представлено 300 профілів засуджених колаборантів, які бажають виїхати до РФ за умови повернення українців з російської неволі.

У профілі кожного з них – таймер, який показує час очікування зрадників на виїзд до РФ.

"Російська влада поінформована про бажання кожного з трьохста українських зрадників виїхати до рф. Але Москва відмовляється повертати своїх колишніх агентів. Тепер, опинившись у в’язниці, вони цікаві росії тільки в якості матеріалу для пропаганди та фейків", - йдеться у повідомленні в телеграм-каналі в середу.

Як зазначається, найменше чекає Олексій Левін, який співпрацював з ворогом під час окупації рідного міста. Таймер у його профілі показує 21 день. Одним з "рекордсменів" очікування виїзду до РФ є Анатолій Ільїн. Він збирав та передавав ворогу інформацію про розташування підрозділів ЗСУ. Зрадник очікує 1 рік та 17 днів.

Повідомляється, що 1 колаборант, вже скористався можливістю виїзду до РФ за умови повернення українців з російської неволі, п’ять колаборантів припинили співпрацю з ворогом завдяки проєкту, 35 потенційних колаборантів перевіряються завдяки отриманій інформації від уважних громадян, ще 20 громадян, які не бажають жити в Україні, проте виявляють бажання жити в Росії, залишили заявки через спеціальну форму на сайті проєкту. Зазначені заявки опрацьовуються представниками Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

Станом на зараз користувачі сайту hochuksvoim.com здійснили 740 тис. переглядів сторінок з профілями колаборантів.

"Хочу к своим" просить всіх, хто досі працює на ворога або планує це зробити, перейти на сайт проєкту та переглянути профілі тих, хто поклався на слово російських кураторів.

"Їхній приклад дає вам шанс зробити правильний висновок і припинити співпрацю з ворогом. Інакше ви опинитеся за гратами забуті власним народом і покинуті своїми колишніми московськими "наставниками", які зараз просять вас діяти проти українців і обіцяють золоті гори. Не зволікайте. Заповнюйте спеціальні анкети на сайті "Хочу к своим" і чітко виконуйте отримані інструкції", - йдеться у повідомленні.

Теги: #колаборанти #проєкт_хочу_к_своим

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