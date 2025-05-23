В рамках проєкту "Хочу к своим" до РФ виїхало 70 колаборантів – координаційний штаб

Через український проєкт "Хочу к своим" у п'ятницю до РФ були відправлені 70 колабораціоністів з паралельним поверненням десятків українських цивільних полонених, повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

"23.05.2025 року в рамках державного проєкту "Хочу к своим", який реалізується Координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими за підтримки ГУР МО, СБУ та Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, до російської федерації виїхали 70 колаборантів з паралельним поверненням десятків українських цивільних заручників з російської неволі, які роками незаконно утримувалися російською владою", - йдеться у повідомленні штабу у Телеграмі.

Зазначається, що профілі 31 колаборанта, які сьогодні залишили територію України, представлені на сайті проєкту "Хочу к своим" з поміткою "Виїхав/виїхала".