Інтерфакс-Україна
Події
14:41 14.02.2025

В Україну повернули тіла ще 757 загиблих захисників – Координаційний штаб

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В Україну повернули тіла ще 757 загиблих захисників – Координаційний штаб
Фото: https://t.me/Koord_shtab/8996

За підсумками проведених репатріаційних заходів в Україну повернули тіла 757 полеглих захисників, повідомляє Координаційний штаб з поводження з військовополоненими.

"З числа повернених "на щиті" оборонців полеглі з: курахівського напрямку; покровського напрямку; ⁠бахмутського напрямку; вугледарського напрямку; луганського напрямку; запорізького напрямку; та з моргів на території РФ", - йдеться в повідомленні в телеграм-каналі у п'ятницю.

Полеглих захисників вдалося повернути завдяки спільній роботі співробітників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Центрального управління цивільно-військового співробітництва Генерального штабу ЗСУ, Об'єднаного центру СБУ, МВС України, Офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Секретаріату Уповноваженого з питань осіб, які зникли безвісти за особливих обставин, ДСНС України та інших структур сектору безпеки й оборони України.

У Координаційному штабі окремо подякували МКЧХ за сприяння, а також особовому складу ЗСУ, що здійснює перевезення репатрійованих полеглих до визначених державних спеціалізованих закладів, організовує передачу загиблих представникам правоохоронних органів у системі МВС і судово-медичної експертизи в системі МОЗ.

Слідчі правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС у найкоротші терміни встановлять особи загиблих.

Як повідомлялось, наприкінці січня 2024р. в Україну повернули тіла 757 полеглих захисників.

Теги: #координаційний_штаб #захисники

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