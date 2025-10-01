Інтерфакс-Україна
Політика
13:09 01.10.2025

Військові та їх родини з Києва отримають від 1,2 до 2,5 тис грн до Дня захисників - розпорядження

1 хв читати
Військові та їх родини з Києва отримають від 1,2 до 2,5 тис грн до Дня захисників - розпорядження

Київ передбачив одноразову адресну допомогу військовим та їх родинам до Дня захисників і захисниць України, який відзначається у перший день жовтня, на загальну суму 90 млн грн.

Як повідомила заступниця київського міського голови Марина Хонда, про це йдеться у розпорядженні мера Віталія Кличко. "Допомогу отримають понад 68 тисяч киян в межах міської цільової програми "Підтримка киян — Захисників та Захисниць України". Зокрема, виплати передбачені: військовослужбовцям та ветеранам з інвалідністю внаслідок війни; учасникам Революції Гідності, які зазнали поранень; членам сімей полонених, зниклих безвісти та загиблих захисників; родинам Героїв України; захисникам та захисницям столиці", - повідомила вона.

Хонда зазначила, що кошти автоматично отримають кияни, які перебувають на обліку в органах соціального захисту населення столиці або Головного управління Пенсійного фонду України в Києві, а також фактично проживають у столиці. Розмір допомоги залежить від категорії та становить від 1200 до 2500 грн.

 

Теги: #хонда #кмда #захисники #кличко #виплати

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:02 01.10.2025
Понад 200 тис. заявок подано на виплату "Пакунок школяра"

Понад 200 тис. заявок подано на виплату "Пакунок школяра"

18:18 30.09.2025
Вже 20 автобусів Anadolu Isuzu вийшли на маршрути Києва з 85, яке місто отримає в межах угоди з ЄІБ - мер

Вже 20 автобусів Anadolu Isuzu вийшли на маршрути Києва з 85, яке місто отримає в межах угоди з ЄІБ - мер

17:54 30.09.2025
В Києві померла жінка, постраждала в результаті удару 7 вересня – Кличко

В Києві померла жінка, постраждала в результаті удару 7 вересня – Кличко

16:27 30.09.2025
Поліція викрила чиновника КМДА, який підроблював документи про відрядження, щоб виїхати за кордон під час війни

Поліція викрила чиновника КМДА, який підроблював документи про відрядження, щоб виїхати за кордон під час війни

16:40 27.09.2025
На Оболонському острові в Києві підійняли перший в Україні Green Flag

На Оболонському острові в Києві підійняли перший в Україні Green Flag

20:58 26.09.2025
На прифронтових територіях почалися виплати грошової допомоги для підготовки до зими – Верещук

На прифронтових територіях почалися виплати грошової допомоги для підготовки до зими – Верещук

20:57 26.09.2025
Мер Києва щодо висловлення йому недовіри: Потрібно 60 підписів, аби хоча б розпочати цей процес

Мер Києва щодо висловлення йому недовіри: Потрібно 60 підписів, аби хоча б розпочати цей процес

19:01 26.09.2025
Кличко: загальний стан готовності Києва до опалювального сезону – понад 90%

Кличко: загальний стан готовності Києва до опалювального сезону – понад 90%

17:05 26.09.2025
Громада Києва передала бійцям на фронт нову партію дронів і автомобілів – Кличко

Громада Києва передала бійцям на фронт нову партію дронів і автомобілів – Кличко

12:00 19.09.2025
Будинок уряду у Києві готують до протиаварійних і консерваційних робіт, КМДА погодила дозвільні документи

Будинок уряду у Києві готують до протиаварійних і консерваційних робіт, КМДА погодила дозвільні документи

ВАЖЛИВЕ

Україна завершила процес скринінгу законодавства – єврокомісарка

Зеленський порушував питання передачі Україні Tomahawk на зустрічі з Трампом, рішення ще не прийнято - Келлог

Сибіга пов'язав висловлення Орбана про незалежність України з його "залежністю від російських енергоносіїв" та пропаганди

Венс: Останнім часом росіяни відмовляються від будь-яких двосторонніх або тристоронніх зустрічей

Сіярто заявив, що Зеленський "втрачає глузд через свою антиугорську одержимість"

ОСТАННЄ

"Євросолідарність" ініціює переспрямування 200 млрд грн на потреби ЗСУ в проєкті держбюджету-2026, повідомив Порошенко

Україні слід припинити гратися з проросійськими силами — нардеп Сірко про уроки виборів у Молдові

Україна завершила процес скринінгу законодавства – єврокомісарка

Зеленський порушував питання передачі Україні Tomahawk на зустрічі з Трампом, рішення ще не прийнято - Келлог

Президент Польщі пропонує криміналізувати заперечення "злочинів", скоєних українськими націоналістами

Президентка Єврокомісії продовжує просувати ідею репараційного кредиту для України, який базується на іммобілізованих російських активах

Віткофф може покинути посаду спецпосланця президента США до кінця року - ЗМІ

В ОП відзначають високу оцінку представниць ЄС щодо домашнього завдання України у питаннях національних спільнот

Тихий про блокування сайтів: Різниця в тому, що Україна блокує російську пропаганду, а Угорщина – доступ до справжньої журналістики

Сибіга пов'язав висловлення Орбана про незалежність України з його "залежністю від російських енергоносіїв" та пропаганди

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА