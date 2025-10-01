Військові та їх родини з Києва отримають від 1,2 до 2,5 тис грн до Дня захисників - розпорядження

Київ передбачив одноразову адресну допомогу військовим та їх родинам до Дня захисників і захисниць України, який відзначається у перший день жовтня, на загальну суму 90 млн грн.

Як повідомила заступниця київського міського голови Марина Хонда, про це йдеться у розпорядженні мера Віталія Кличко. "Допомогу отримають понад 68 тисяч киян в межах міської цільової програми "Підтримка киян — Захисників та Захисниць України". Зокрема, виплати передбачені: військовослужбовцям та ветеранам з інвалідністю внаслідок війни; учасникам Революції Гідності, які зазнали поранень; членам сімей полонених, зниклих безвісти та загиблих захисників; родинам Героїв України; захисникам та захисницям столиці", - повідомила вона.

Хонда зазначила, що кошти автоматично отримають кияни, які перебувають на обліку в органах соціального захисту населення столиці або Головного управління Пенсійного фонду України в Києві, а також фактично проживають у столиці. Розмір допомоги залежить від категорії та становить від 1200 до 2500 грн.