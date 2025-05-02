Інтерфакс-Україна
Події
17:53 02.05.2025

Представництва Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими розпочали роботу в усіх областях України - МВС

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Представництва (регіональні робочі групи) Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими розпочали роботу в усіх областях України, інформує Міністерство внутрішніх справ України в п'ятницю в телеграм-каналі.

"У Волинській, Донецькій, Івано-Франківській, Кіровоградській, Одеській, Рівненській та Чернігівській областях керівниками регіональних робочих груп визначено представників Управління з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин (Секретаріату Уповноваженого) МВС України", - зазначається в повідомленні.

За інформацією МВС, у Дніпропетровській (у тому числі для жителів Запорізької області), Житомирській, Полтавській (у тому числі для жителів Сумської області), Тернопільській, Закарпатській, Хмельницькій, Черкаській та Чернівецькій областях — представників Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

В міністерстві уточнюють, що графіки роботи указаних представництв буде доведено додатково.

Разом із тим, як зазначається в повідомленні, продовжують свою роботу консультативні центри (https://koordshtab.gov.ua/contacts) Координаційного штабу, які надають інформаційну та правову підтримку родинам військовослужбовців, які перебувають у полоні або вважаються зниклими безвісти.

Теги: #координаційний_штаб #мвс

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