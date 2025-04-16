Інтерфакс-Україна
Події
10:21 16.04.2025

Буданов: Роботу регіональних консультаційних центрів КШ остаточно врегулювано

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Буданов: Роботу регіональних консультаційних центрів КШ остаточно врегулювано
Фото: https://t.me/DIUkraine/5712

Роботу регіональних консультаційних центрів Координаційного штабу (КШ) з питань поводження з військовополоненими остаточно врегульовано, заявив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МО) і глава КШ Кирило Буданов.

Як повідомив телеграм-канал ГУР МО, про це він повідомив під час чергового засідання Ради Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, яке відбулося під головуванням глави Служби безпеки України генерал-лейтенанта Василя Малюка.

"Лише спільними злагодженими зусиллями всіх державних органів, залучених до роботи з повернення полонених та за активної участі громадськості ми зможемо досягти бажаного результату", - зазначив Буданов.

На Раді обговорили актуальні питання пошуку та повернення українських громадян з ворожого полону. За дорученням президента України було вирішено максимально інтенсифікувати розв'язання всіх нагальних питань. Зокрема йшлося про відкриття представництв у кожній області та запуск роботи Громадської ради. Як повідомив Уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець, в Миколаєві буде можливість приймати мешканців Криму. На Раді також були врегульовані питання функціонування консультаційних центрів у Вінниці, Миколаєві, Харкові та Львові.

Як повідомляється, за понад три роки роботи Штаб повернув з російського полону 4306 військовополонених і цивільних.

Головуючий Василь Малюк зауважив, що окрім здійснення розшукової та організаційної роботи, слідчі Служби безпеки також проводять всі необхідні процесуальні дії із військовополоненими, які воювали у складі ЗС РФ і були взяті в полон Силами оборони, як нещодавно – громадяни КНР.

"Робота із пошуку і звільнення полонених не припиняється ні на хвилину. Кожен із нас усвідомлює її важливість та відповідальність. Робимо все, щоб виконати поставлене Верховним Головнокомандувачем Володимиром Зеленським завдання - повернути додому всіх полонених українців", - підкреслив очільник СБУ.

Теги: #координаційний_штаб #гур_мо #буданов

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