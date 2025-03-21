Інтерфакс-Україна

Події

14:13 21.03.2025

Кабмін надав Коордштабу право погоджувати питання передачі військовополонених державі, яка є учасницею Женевської конвенції

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Кабінет міністрів України надав Координаційному штабу з питань поводження з військовополоненими право погоджувати питання стосовно передачі військовополонених державі, яка є учасницею Женевської конвенції.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у п'ятницю.

Зокрема, надано Координаційному штабу з питань поводження з військовополоненими право погоджувати питання стосовно передачі військовополонених державі, яка є учасницею Женевської конвенції про поводження з військовополоненими від 12 серпня 1949 року, за умови, що така держава має намір та змогу застосувати положення цієї конвенції.

Також надано право військовополоненим особисто або через довірену особу звертатися до Координаційного штабу з клопотанням (заявою, скаргою) щодо умов їх тримання в таборі для військовополонених.

Серед іншого, передбачено можливість залучення до виконання робіт військовополонених, які утримуються в дільницях для тримання військовополонених виправних колоній мінімального рівня безпеки із загальними умовами тримання, середнього та максимального рівня безпеки, а також слідчих ізоляторів Державної кримінально-виконавчої служби України.

Теги: #кабмін #женевська_конвенція #координаційний_штаб

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