Рада КШППВ узгодила план проведення обміну 1000 на 1000 – Умєров

Фото: https://www.facebook.com/rustemumerov.ua

Рада Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими (КШППВ) узгодила план реалізації домовленості про обмін військовополоненими 1000 на 1000, повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.

"За результатами перемовин у Стамбулі вдалося досягти важливої домовленості: обмін 1000 на 1000. Це непростий і чутливий процес, який вимагає чіткої координації всіх державних структур. Саме тому Рада Координаційного штабу – колегіальний орган, який об’єднує всі ключові інституції: Міноборони, ГУР, СБУ, СЗР, МВС та Офіс Омбудсмана – зібралася сьогодні, щоб узгодити спільний план дій і якнайшвидше реалізувати цю домовленість. Про напрацьовані рішення, за результатами сьогоднішнього засідання, вже завтра доповімо президенту", – написав Умєров у Facebook.

Він наголосив, що Україна продовжує виступати за обмін "всіх на всіх".

"І ми рухаємось до цієї мети – крок за кроком. Щоб звільнити всіх наших військовополонених", – підкреслив міністр.

Він також нагадав про українських політв’язнів, яких росіяни утримують в окупованому Криму.

"Сьогодні – День пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу. Це ще один привід нагадати про наших політв’язнів у Криму – сотні людей, які роками утримуються в російських тюрмах за свою позицію, за свою ідентичність, за те, що не підкорилися окупації. Їх катують, їм не дають права на справедливий суд, їхні родини – під постійним тиском. Наш обов’язок – звільнити кожного", – резюмував Умєров.