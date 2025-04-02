Інтерфакс-Україна

Події

18:35 02.04.2025

У Координаційному штабі обговорили з представниками ПАРЄ воєнні злочини РФ

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У Координаційному штабі обговорили з представниками ПАРЄ воєнні злочини РФ
Фото: https://t.me/Koord_shtab/11618

У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими відбулася зустріч з доповідачем Парламентської асамблеї ради Європи (ПАРЄ) з юридичних питань та прав Еріком-Нільсом Кроссом та заступником Голови секретаріату комітету ПАРЄ з правових питань та прав людини Гільєм Кано Паломарес, на якій, зокрема, обговорили воєнні злочини армії РФ.

"Обговорення торкалося ключових тем, серед яких процедури взаємного повернення утримуваних осіб, проблематика створення змішаних медичних комісій, співпраця з Міжнародним комітетом Червоного Хреста, поводження з російськими військовополоненими, а також становище українських військовополонених і цивільних осіб, незаконно утримуваних у росії чи на тимчасово окупованих територіях. Окрему увагу приділили справам про воєнні злочини, що їх скоюють російські військовослужбовці", - йдеться у повідомленні у телеграм-каналі Координаційного штабу у середу.

Зазначається, що візит відбувся в контексті підготовки звіту "Аспекти агресії російської федерації проти України правового характеру та у вимірі прав людини", для чого доповідач збирає інформацію стосовно правових і гуманітарних наслідків російської агресії.

За результатами візиту в Україну Ерік-Нільс Кросс планує узагальнити зібрану інформацію для підготовки звіту ПАРЄ.

Теги: #координаційний_штаб #парє

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