Інтерфакс-Україна
Економіка
16:10 05.12.2025

Україна закликала ПАРЄ посилити міжнародні механізми захисту продовольчої безпеки

Україна закликала Парламентську асамблею Ради Європи (ПАРЄ) посилити міжнародні механізми захисту продовольчої безпеки в умовах війни і притягнути РФ до відповідальності за використання голоду як зброї, повідомило Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства за результатами засідання Комітету з соціальних справ, охорони здоров’я та сталого розвитку у Парижі в четвер.

Заступник міністра економіки, довкілля і сільського господарства Тарас Висоцький нагадав, що до повномасштабної війни Україна забезпечувала продовольством до 400 млн людей у світі. Нині, навіть попри постійні атаки ворога, держава залишається критично важливим учасником глобального продовольчого ринку. З початку повномасштабного вторгнення експортовано близько 250 млн тонн продовольства, з яких понад 165 млн тонн – зернові культури. Зокрема, 36% світового експорту соняшникової олії, 38% соняшникового шроту, 13% кукурудзи, 7% пшениці тощо.

Окрему увагу Висоцький звернув на гуманітарні програми, зокрема Grain from Ukraine, яка вже допомогла близько 20 млн людей у найуразливіших регіонах Африки та Азії.

"Сьогодні міжнародна продовольча безпека – це питання не лише економіки, а і виживання. Росія свідомо використовує голод як зброю, знищуючи аграрну та енергетичну інфраструктуру України. Такі дії ставлять під загрозу мільйони людей далеко за її межами", – зазначив заступник міністра.

За підсумками засідання була ухвалена резолюція "Забезпечення сталої продовольчої безпеки в часи кризи". Цей документ  узгоджується з ключовими міжнародними нормами, які забороняють використання голоду як методу ведення війни. Україна закликала посилити міжнародні механізми захисту продовольчої безпеки й забезпечити притягнення РФ до відповідальності за використання голоду як зброї.

"Резолюція ПАРЄ – важливий крок для захисту права на їжу та формування стійких продовольчих систем у Європі та світі. Україна й надалі буде гарантом глобальної продовольчої безпеки, але для цього нам потрібна єдина позиція міжнародної спільноти та дієві механізми відповідальності агресора", - наголосив Висоцький.

