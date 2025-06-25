Зеленський прибув до Страсбургу

Президент України Володимир Зеленський уперше прибув до Страсбургу (Франція).

Про це стало відомо з трансляції, яку проводить Youtube-канал Ради Європи.

Очікується, що президент виступить на засіданні Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ), а також разом з генеральним секретарем Ради Європи Аленом Берсе підпише угоду про Спеціальний трибунал для розслідування злочину агресії проти України.

Джерело: https://www.youtube.com/live/is26I69_J08?si=0oAKrkLTThf65T_5