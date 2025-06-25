22:03 25.06.2025
Зеленський прибув до Страсбургу
Президент України Володимир Зеленський уперше прибув до Страсбургу (Франція).
Про це стало відомо з трансляції, яку проводить Youtube-канал Ради Європи.
Очікується, що президент виступить на засіданні Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ), а також разом з генеральним секретарем Ради Європи Аленом Берсе підпише угоду про Спеціальний трибунал для розслідування злочину агресії проти України.
Джерело: https://www.youtube.com/live/is26I69_J08?si=0oAKrkLTThf65T_5