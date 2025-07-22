Інтерфакс-Україна
Пресрелізи
19:21 22.07.2025

Кличко обговорив з делегацією  ПАРЄ відновлення столиці та захист прав самоврядування

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Мер Києва Віталій Кличко на зустрічі з делегацією ПАРЄ обговорив проблеми відновлення Києва та України та подальшу допомогу. Про це він повідомив у Telegram-каналі.

"Зустрівся з делегацією Парламентської Асамблеї Ради Європи на чолі з доповідачем ПАРЄ П’єро Фассіно та головою Секретаріату комітету ПАРЄ з політичних питань та демократії Катрін Хюгель. Обговорили ситуацію в Україні та Києві. Розповів, як в умовах воєнного стану підтримуємо та оновлюємо інфраструктуру. Наголосив на необхідності посилення допомоги партнерів нашій державі в боротьбі з російським агресором. Та подякував за підтримку", - написав Віталій Кличко.

Зокрема, мер столиці розповів представникам ПАРЄ про відновлення пошкоджених агресором об'єктів критичної та соціальної інфраструктури та житлових будинків, а також про сервіси, які міська влада надає містянам.

"Йшлося й про необхідність розвитку місцевого самоврядування в Україні та про захист його прав. Про дотримання принципів демократії й законності, якщо Україна рухається задекларованим шляхом в ЄС", - наголосив Віталій Кличко.

Теги: #київ #самоврядування #парє #кличко #відновлення

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