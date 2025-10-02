ПАРЄ ухвалила резолюцію про загрози європейським демократіям з боку Росії

Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію "Росія: нові загрози європейським демократіям", повідомляє пресслужба Верховної Ради в телеграм-каналі.

"Резолюція підтверджує: жодні мирні переговори неможливі без України та без поваги до нашого права на майбутнє. Вона також наголошує на необхідності посилення санкцій, створення системи міжнародної відповідальності за злочини рф та підтримки Плану дій Ради Європи для України", - вказується у повідомленні.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, коментуючи резолюцію, подякував ПАРЄ за послідовну підтримку.

"У документі чітко зафіксовано: агресія росії проти України є головним чинником дестабілізації безпеки на континенті. Засуджено удари по цивільній інфраструктурі, кібератаки, дезінформаційні кампанії та втручання у вибори європейських держав", – наголосив Стефанчук.