Європарламент схвалив резолюцію щодо звітів Єврокомісії за 2023-24 роки про прогрес України в реформах – Порошенко

Європейський парламент на засіданні у вівторок переконливою більшістю схвалив Резолюцію щодо звітів Європейської Комісії за 2023—2024 роки про прогрес України на шляху реформ у контексті розширення, повідомив народний депутат України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко, який перебуває з робочим візитом у Страсбурзі.

"Європейські партнери стоять пліч-о-пліч у нашій боротьбі з агресором. Європа вже підтримала Україну військовою допомогою на суму 50 мільярдів євро і закликає надати Україні більше зброї та боєприпасів до завершення будь-яких переговорів, істотно посилити обмін розвідданими з Україною; закликає зняти всі обмеження на використання західних систем озброєння, наданих Україні проти військових цілей на території Росії. ЄС наполягає на інтеграції України в оборонні ініціативи і заохочує розвиток спільних проектів із виробництва зброї з партнерами Євросоюзу та НАТО", - повідомив Порошенко у Facebook.

За його словами, у питанні відкриття вступних переговорів позиція Європарламенту "є чітко проукраїнською і полягає у необхідності швидкого відкриття переговорного кластеру "Основи" для України і Молдови".

Нардеп розцінює оцінку стану справ в Україні з ефективністю демократичних інституцій, верховенством права та незалежністю правосуддя як "чесну, об’єктивну та дружню". За словами Порошенко, резолюція фіксує слабкі місця української демократії та реформ, "без прогресу в яких переговори про членство не прискорити".

"Перше: верховенство права та судова система. ЄП б’є на сполох через параліч Конституційного Суду та вразливість судової влади до політичного впливу. Це питання довіри до держави. Друге: незалежність та ефективність антикорупційної архітектури. Резолюція підтримує НАБУ та САП і вимагає їх захисту від будь-якого політичного впливу, посилення АРМА, перезапуску ДБР і вирішення питання з добором суддів ВАКС", - повідомив він.

"Третє: демократія та парламентський плюралізм. ЄП закликає утриматися від політично мотивованих судових розглядів і санкцій проти представників опозиції, а також підтримувати парламентський плюралізм та сприяти конструктивному діалогу між політичними фракціями у Верховній Раді, зняти обмеження на міжнародну парламентську дипломатію. Четверте: свобода медіа й громадянське суспільство. ЄП наголошує на неприпустимості монополізації етеру і тиску на незалежні медіа", - наголосив Порошенко.