19:02 23.09.2025

Україна представить резолюцію, яка засуджує викрадення дітей – Зеленський

У 2025 році Україна представить резолюцію, яка засуджує викрадення та депортацію дітей, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"І цього року ми представимо резолюцію, яка засуджує викрадення та депортацію дітей. Примусово забирати дітей з однієї держави і спроби перевиховати їх задля вигоди іншої держави - це очевидний злочин. ООН мусить ще раз чітко це сказати", - сказав Зеленський під час засідання Міжнародної коаліції за повернення українських дітей на полях Генасамблеї ООН.

Теги: #діти #зеленський #резолюція

