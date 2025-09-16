Порошенко в Раді закликав депутатів не ігнорувати вимоги Резолюції Європарламенту по Україні

Фото: https://eurosolidarity.org/

Народний депутат України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко закликав українських парламентарів не ігнорувати вимоги європейських партнерів України, які були зафіксовані у Резолюції Європейського парламенту від 9 вересня, зокрема, щодо фінансування Збройних сил та парламентського плюралізму, повідомляється на сайті політсили у вівторок.

"Саме в цей тиждень відповідно до Конституції уряд подає у Верховну Раду бюджет. Саме в цей тиждень нам пропонується Програма дій уряду. І саме зараз ми маємо проаналізувати дуже важливий документ, який був прийнятий Європейським парламентом – Резолюцію по Україні, яка базується на доповіді за 2023-24 рік… Вона базується на двох базових позиціях підтримки України: безпека та свобода - і демократія. На жаль, ні в Програмі дій уряду, ні в бюджеті, ні в сьогоднішньому порядку денному Верховної Ради жодного питання, яке вимагає від нас Європа, не відображено", - наголосив Порошенко під час виступу у Верховній Раді.

За його словами, першим пріоритетом в Резолюції вказане фінансування Збройних сил України. "А це означає закрити кешбеки і телемарафони", - вважає Порошенко.

"Друга позиція: свобода і демократія. А це означає парламентський плюралізм, парламентську дипломатію і скасування заборони на міжнародну діяльність. Це означає неможливість використання правоохоронних органів для переслідування опозиції. Це означає реалізацію взятих на себе зобов’язань щодо перезавантаження Державного бюро розслідувань, яка є інструментом тиску на опозицію. Це означає перезавантаження Фінмоніторингу, корупційного механізму його керівництва, яке краде гроші на будівництві фортифікаційних споруд", - додав він.

Як повідомлялося, Європейський парламент на засіданні у минулий вівторок, 9 вересня, переконливою більшістю схвалив Резолюцію щодо звітів Європейської Комісії за 2023-2024 роки про прогрес України на шляху реформ у контексті розширення.