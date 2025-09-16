Порошенко в Раді закликав депутатів не ігнорувати вимоги Резолюції Європарламенту по Україні
Народний депутат України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко закликав українських парламентарів не ігнорувати вимоги європейських партнерів України, які були зафіксовані у Резолюції Європейського парламенту від 9 вересня, зокрема, щодо фінансування Збройних сил та парламентського плюралізму, повідомляється на сайті політсили у вівторок.
"Саме в цей тиждень відповідно до Конституції уряд подає у Верховну Раду бюджет. Саме в цей тиждень нам пропонується Програма дій уряду. І саме зараз ми маємо проаналізувати дуже важливий документ, який був прийнятий Європейським парламентом – Резолюцію по Україні, яка базується на доповіді за 2023-24 рік… Вона базується на двох базових позиціях підтримки України: безпека та свобода - і демократія. На жаль, ні в Програмі дій уряду, ні в бюджеті, ні в сьогоднішньому порядку денному Верховної Ради жодного питання, яке вимагає від нас Європа, не відображено", - наголосив Порошенко під час виступу у Верховній Раді.
За його словами, першим пріоритетом в Резолюції вказане фінансування Збройних сил України. "А це означає закрити кешбеки і телемарафони", - вважає Порошенко.
"Друга позиція: свобода і демократія. А це означає парламентський плюралізм, парламентську дипломатію і скасування заборони на міжнародну діяльність. Це означає неможливість використання правоохоронних органів для переслідування опозиції. Це означає реалізацію взятих на себе зобов’язань щодо перезавантаження Державного бюро розслідувань, яка є інструментом тиску на опозицію. Це означає перезавантаження Фінмоніторингу, корупційного механізму його керівництва, яке краде гроші на будівництві фортифікаційних споруд", - додав він.
Як повідомлялося, Європейський парламент на засіданні у минулий вівторок, 9 вересня, переконливою більшістю схвалив Резолюцію щодо звітів Європейської Комісії за 2023-2024 роки про прогрес України на шляху реформ у контексті розширення.