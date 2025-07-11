Інтерфакс-Україна
Події
22:18 11.07.2025

Сибіга обговорив з генсеком ОЕСР відбудову та відновлення України

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Міністр закордонних справ України на полях Форуму в Дубровнику провів зустріч з генеральним секретарем Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) Матіасом Корманом (Mathias Cormann), під час якої обговорив, зокрема, відбудову та відновлення та членства України в ОЕСР.

"Радий був зустрітися з Генеральним секретарем ОЕСР Матіасом Корманном на полях Форуму в Дубровнику. Я вдячний йому за підтримку України, зокрема за нещодавній візит до Києва з метою презентації Економічного огляду та Огляду доброчесності та боротьби з корупцією. Це стало позитивним сигналом для міжнародних компаній, які розглядають можливість виходу на український ринок та інвестування у відновлення", - написав Сибіга у повідомленні соцмережі Х у п'ятницю.

Очільник МЗС України подякував ОЕСР за незмінну підтримку України та її активну роль у нашому відновленні, зокрема через щорічну участь у Конференції з питань відновлення України.

" ОЕСР була створена для підтримки післявоєнного відновлення Європи - сьогодні вона виступає партнером у відбудові та відновленні України. Ми дійсно цінуємо це партнерство. Ми обговорили подальшу взаємодію для просування нашої продуктивної співпраці та наступні кроки на шляху до повноправного членства України в ОЕСР", – резюмував Сибіга.

Джерело: https://x.com/andrii_sybiha/status/1943731700137091307

Теги: #парє #мзс

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