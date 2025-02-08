Інтерфакс-Україна
Події
12:29 08.02.2025

Росіяни готують провокацію проти Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими - ГУР МО

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Росіяни готують провокацію проти Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими - ГУР МО

Росіяни готуються провести провокацію проти Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, в ході якої будуть розповсюджені сфальшовані документи, повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"Це папери з емблемами Координаційного штабу чи "шапкою", де йдеться про Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. Зазначені матеріали не відповідають стандартам документообігу, містять прізвища посадових осіб, які не мають стосунку до Коордштабу, та вигадані назви начебто регіональних підрозділів. Грубо сфальшовані, такі папери не витримують жодної критики. Мета таких підробок ― дискредитувати роботу державних структур та посіяти недовіру", - вказується у повідомленні в телеграм-каналі.

ГУР закликає українців бути уважними та пильними, не поширювати у своїх соцмережах дезінформацію та не довіряти  неперевіреним особам і організаціям, які можуть пропонувати допомогу.

"Про будь-яку спробу вимагати гроші за "послуги", пов'язані з поневоленими українцями, просимо негайно повідомляти правоохоронні структури. Наголошуємо, що абсолютно вся допомога спеціалістів Координаційного штабу є безкоштовною", - додали в ГУР.

Теги: #координаційний_штаб #гур_мо #провокація

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