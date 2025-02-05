Інтерфакс-Україна
Події
17:42 05.02.2025

Коордштаб: Серед звільнених з полону 47 сержантів, 69 солдатів, 16 матросів та 18 офіцерів

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Коордштаб: Серед звільнених з полону 47 сержантів, 69 солдатів, 16 матросів та 18 офіцерів
Фото: https://t.me/Koord_shtab/10645?single

Серед звільнених 5 лютого українських захисників 47 сержантів, 69 солдатів, 16 матросів та 18 офіцерів, повідомили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

"Це 61-й за ліком обмін військовополоненими, організований Коордштабом, з початку повномасштабного російського вторгнення. Загалом з російської неволі завдяки роботі штабу за дорученням президента України вдалося повернути вже 4131 особу: це як військовослужбовці, так і цивільні, а також іноземні громадяни", - йдеться у повідомленні Коорштабу у телеграм у середу.

Зазначено, що цього разу додому повертаються 108 воїнів ЗСУ (зокрема, з ТрО - семеро, ВМС - 26, і троє з Повітряних сил). Звільнені з полону також 22 нацгвардійці, 19 прикордонників, один представник Нацполіції. "Серед звільнених – 47 сержантів, 69 солдатів, 16 матросів та 18 офіцерів", - повідомляє Коордштаб.

У Коорштабі наголосили, що українські військовослужбовці отримають належне лікування, допомогу з реабілітації та реінтеграції в суспільство, а також виплати грошового забезпечення, яке вони мали отримувати упродовж перебування в полоні, та одноразову матеріальну допомогу.

Координаційний штаб також висловив подяку Об’єднаним Арабським Еміратам за сприяння в реалізації обміну.

Теги: #координаційний_штаб #військові

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