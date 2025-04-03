Інтерфакс-Україна

Події

19:23 03.04.2025

СБУ викрила зрадників, залучених Кремлем до реалізації проєкту про "зовнішнє управління" Україною

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СБУ викрила зрадників, залучених Кремлем до реалізації проєкту про "зовнішнє управління" Україною

Служба безпеки викрила та зібрала доказову базу на українських зрадників, які претендують на реалізацію ідеї Путіна про "зовнішнє управління" Україною.

"Ці фігуранти переховуються у росії, проголосили себе "єдиною легітимною владою" нашої держави і просувають план капітуляції України", - йдеться у повідомленні в телеграм-каналі в четвер.

Зазначається, що до складу незаконного утворення увійшли зрадники та колаборанти, які повтікали з України до РФ ще до початку повномасштабної війни. Лідером цього угруповання є Дмитро Василець – голова забороненої партії "Держава", який уже має заочний термін ув’язнення за підтримку збройної агресії РФ.

До підривної діяльності він залучив своїх однодумців: Валентина Рибіна – адвоката Анатолія Шарія, який підозрюється у державній зраді; Олександра Скубченка – так завного політексперта з телеканалів Медведчука, який наразі частий гість в ефірах московських пропагандистів; Олександра Семенченка – заступника голови забороненої партії "Держава", який раніше проживав у Києві, а зараз ховається в Росії.

А також: колаборанта Павла Оніщенка – очільника прокремлівського об’єднання "Слобожанська січ"; пропагандиста Віктора Малафеєва, який крім антиукраїнських виступів на росТБ, збирає донати на придбання озброєнь для окупантів; проросійського агітатора в Криму Максима Шихалєєва, який ще у 2014 році підтримав захоплення півострова та пішов на співпрацю з РФ.

"Ці фігуранти створили сайт за аналогом із офіційними сторінками органів влади України, оголосили про проведення "онлайн-референдуму" щодо майбутнього нашої держави, а також розробили копію порталу "Дія", щоб сфальсифікувати результати фейкового голосування", - зазначається в повідомленні.

За матеріалами справи, після створення антиукраїнського осередку у Москві фігуранти отримали завдання від своїх російських кураторів сформувати власні "філії" в країнах ЄС як "альтернативу" диппредставництвам України.

Як повідомляє СБУ, цього тижня лідери вказаного угруповання та інші українські зрадники відвідали так званий форум "Єдності" у Москві, участь у якому взяли також ідеолог російського фашизму Дугін, депутати держдуми, блогери та "Z-воєнкори".

"Уся риторика "конференції" була присвячена просуванню тези путіна, що для тривалого миру в нашій державі необхідно створити перехідну адміністрацію під контролем рф та США, яка б тимчасово керувала Україною", - йдеться у повідомленні.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили фігурантам про підозру за ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 109 Кримінального кодексу України (дії, вчинені з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, а також змова про вчинення таких дій у складі групи).

Тривають комплексні заходи для притягнення винних до відповідальності за злочини проти України.

 

Теги: #пропаганда #колаборанти #рф

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