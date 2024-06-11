СБУ затримала дочку ексмера Полтави, яка працювала на "виборчий штаб" партії Путіна

Служба безпеки України (СБУ) затримала в Києві колаборантку, яка брала участь у виборчій кампанії пропутінської партії "Єдиная Россия" у 2022-му і 2023 роках, їй повідомили про підозру, повідомляє пресслужба відомства.

"Зловмисницею виявилася 36-річна донька колишнього мера Полтави, який наразі засуджений за масштабну корупцію. За даними слідства, фігурантка володіє у Санкт-Петербурзі рекламним агентством, яке брало участь у PR-кампанії пропутінської партії "Єдиная Россия", - йдеться в повідомленні СБУ в телеграм-каналі у вівторок.

Повідомляється, що напередодні "єдиного дня голосування" фігурантка розпорядилася задіяти сотні рекламних стендів і бордів своєї фірми для поширення прокремлівської агітації. "Проживаючи в Києві, колаборантка дистанційно управляла рекламним бізнесом в росії й отримувала від нього мільйонні дивіденди. Так, у період співпраці з "виборчим штабом" партії кремля фігурантка отримала прибуток у понад 35 млн російських рублів", - зазначено в повідомленні.

Під час обшуків за місцем проживання та в київських офісах затриманої виявлено комп'ютерну техніку, мобільні телефони та фінансову звітність щодо співпраці з РФ.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігурантці про підозру за ч. 6 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). Крім того, за матеріалами СБУ, на все майно затриманої накладено арешт на загальну суму понад 270 млн грн. Серед заблокованих активів – три квартири в Києві, мінівен та частки в статутних капіталах двох українських компаній. Наразі зловмисниця під вартою. Їй загрожує до 12 років тюрми.

Розслідування проводили під процесуальним керівництвом Офісу генерального прокурора.