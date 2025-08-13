Інтерфакс-Україна
15:34 13.08.2025

СБУ та Нацполіція затримали колаборанта, який намагався мобілізуватися до ЗСУ

Служба безпеки України та Національна поліція за сприяння Головнокомандувача Збройних Сил України викрили на Рівненщині колаборанта з окупаційного "МВС РФ" у Запорізькій області".

"Фігурант приїхав до родичів у західну область для вирішення сімейних справ. Одночасно він мобілізувався до лав ЗСУ, сподіваючись уникнути правосуддя за роботу на окупантів", - повідомляє СБУ в телеграм-каналі в середу.

Як встановило розслідування, зловмисником виявився мешканець Михайлівського району Запорізької області, який після захоплення громади пішов на співпрацю з ворогом.

"Тоді він вступив до місцевого "райвідділу мвс рф", де його призначили "патрульним". Після зарахування до окупаційної установи колаборант отримав зброю, формений одяг та "посвідчення" російського зразка", - зазначають в українській спецслужбі.

За інформацією СБУ, перебуваючи на "посаді", зловмисник виконував завдання ворога, спрямовані на переслідування учасників руху опору в регіоні.

"Також він був "уповноважений" перевіряти підприємців. Тим, хто відмовлявся працювати за російським "законодавством", – погрожував ув’язненням до окупаційного райвідділку", - уточнюють у відомстві.

Згідно з повідомленням, у липні 2025 року колаборант виїхав на підконтрольну Україні територію як переселенець, а потім звернувся до одного із місцевих ТЦК. Там він подав про себе недостовірні відомості, щоб уникнути викриття у співпраці з агресором.

Правоохоронці поетапно задокументували його злочини і затримали у шпиталі, де він сподівався "залягти на дно" під виглядом лікування.

Наразі слідчі СБУ повідомили йому про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

Зловмисник перебуває під вартою.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Запорізькій області спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури.

Теги: #рівненщина #нацполіція #сбу #колаборанти

