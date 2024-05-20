Двох харків'ян, які наводили ворожий вогонь на місця зосередження ЗСУ, засуджено до 15 років в'язниці - прокуратура

Київський райсуд Харкова визнав винними двох місцевих жителів у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 КК України).

"Кожному з них призначено покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

Як було встановлено, 19-річний харків'янин через телеграм зв'язався зі співробітником ФСБ РФ, відповідальним за підбір і вербування людей для проведення підривної діяльності проти України, і прийняв його пропозицію щодо співпраці. Куратор поставив йому завдання зі збору та передачі інформації про підрозділи ЗСУ. Харків'янин запропонував своєму 20-річному знайомому з проросійськими поглядами "працювати" разом.

Пересуваючись містом та областю на велосипедах, молоді люди збирали інформацію про місця зосередження сил і засобів ЗСУ, позначали на гугл-картах місця дислокації українських військових і надсилали світлини з цими позначками своєму куратору.

Так вони наводили ворожий вогонь на об'єкти, розташовані на території Харківської області, оскільки отримана від них інформація використовувалася ЗС РФ для здійснення обстрілів.

Встановлено, що за кожну позначку локації молоді люди отримували 50 доларів на двох.

1 серпня 2023 року обох фігурантів затримали в Харкові під час збору інформації про місцезнаходження одного з військових підрозділів.

Під час судового розгляду обвинувачені своєї провини не визнали. Вони стверджували, що просто каталися Харковом і передмістям на велосипедах і жодних протиправних дій не вчиняли. Старший обвинувачений також заявив, що нібито давав знайомим користуватися його телефоном і не знає, хто надсилав із нього зображення карт.

Незважаючи на невизнання провини, обох визнано винними. Наразі триває термін на апеляційне оскарження.