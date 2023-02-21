Лінія фронту на сході України змін не зазнала, незважаючи на жорстокі бої та посилений тиск російської армії, заявив президент України Володимир Зеленський.

Як він повідомив, сьогодні пройшло чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача у розширеному форматі, де було заслухано доповіді командувачів армії з передовою.

Зокрема, за його словами, Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний доповів про загальну фронтову ситуацію та ворожі ракетні удари по українських позиціях.

" Звичайно, особливі емоції викликають доповіді щодо Донеччини, Луганщини. Робимо все, щоб стримати там ворожі атаки – постійні інтенсивні штурми, яких Росія не припиняє, хоча й зазнає там шалених втрат", - заявив Зеленський у вечірньому відеозверненні.

Генерал Сирський доповів щодо Бахмутського та Лиманського напрямків. Жорстокі бої. Принципові бої. Робимо все, щоб підтримати наших хлопців. Генерал Тарнавський доповів щодо боїв на Авдіївському та інших напрямках. Окупанти застосовують там увесь спектр зброї проти наших хлопців, включно навіть зі сльозогінними гранатами", – повідомив президент.

"Але дуже важливо: попри увесь тиск на наші сили лінія фронту змін не зазнала ", - зазначив він і подякував усім захисникам України за відповідними фронтовими напрямами.

Також, за словами Зеленського, у рамках засідання Ставки було заслухано і доповіді інших командувачів та керівників Сил оборони.

"Ситуація без суттєвих змін", – сказав він.

Крім того, на Ставці було заслухано доповіді керівника ГУР МО Кирила Буданова - щодо реальної ситуації щодо російських загравань із риторикою про стратегічну зброю, а також СЗР, СБУ, сил МВС та Нацгвардії, прикордонної служби, міністра оборони та інших представників уряду.

"Тримаємо повну увагу до кожної деталі нашого плану оборони та амбіцій ворога", - резюмував президент.