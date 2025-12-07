Інтерфакс-Україна
Події
11:20 07.12.2025

Окупанти обстріляли трьома КАБами село у Запорізькому районі, є руйнування, без постраждали- - обладміністрація

1 хв читати
Окупанти обстріляли трьома КАБами село у Запорізькому районі, є руйнування, без постраждали- - обладміністрація

Російські війська завдали удару трьома КАБами по Запорізькому району, є пошкодження цивільної інфраструктури та приватних будинків, без жертв та постраждалих, повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Годину тому окупанти атакували трьома КАБами одне із сіл Запорізького району. На щастя, минулося без постраждалих. Пошкоджені приватні будинки, господарчі споруди та лінії електропередачі", - написав він у Телеграм-каналі у неділю вранці.

Теги: #федоров #запорізька_область #атака_рф

