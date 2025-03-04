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20:15 04.03.2025

Україна закликає міжнародних партнерів до конкретних дій, які мають стати чіткою відповіддю на ядерний шантаж Росії – МЗС

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Україна закликає міжнародних партнерів до конкретних дій, які мають стати чіткою відповіддю на ядерний шантаж Росії – МЗС

Міністерство закордонних справ України у третю річницю захоплення РФ Запоріжської атомної електростанції закликала міжнародних партнерів посилити санкційний тиск на Росію.

"Санкції проти "Росатому" мають бути розширені, а співпраця з ним у цивільному атомному секторі – повністю припинена. Будь-яка підтримка цієї структури сьогодні – це сприяння ядерному шантажу", - наголошується в коментарі МЗС.

Крім того, зазначили у міністерстві, МАГАТЕ має зайняти більш принципову позицію та чітко визнати, що робота місії на ЗАЕС відбувається в умовах незаконної окупації. Агентство має використати всі наявні механізми для посилення тиску на Росію та наполягати на виведенні російських військових і персоналу зі станції, оскільки дії держави-агресора грубо порушують норми та принципи МАГАТЕ.

"Запорізька АЕС, як і будь-який інший ядерний об’єкт в рамках міжнародно визнаних кордонів України, має керуватися виключно її законним власником – Україною. Дії окупаційної адміністрації суперечать принципам, які МАГАТЕ понад 60 років просуває у світі: незалежне, безпечне та законне використання ядерної енергії", - підкреслюється у повідомленні.

Також відзначається, що незаконний російський контроль ставить під загрозу ядерну безпеку на ЗАЕС. Такі дії як запуск реакторів чи перезавантаження палива є виключною компетенцією законного власника станції – України. Всі спроби Росії нав’язати свої правила та ухвалювати рішення від імені ЗАЕС є нелегітимними та створюють загрозу ядерній безпеці України, решти Європи, та світу.

"Повернення Запорізької АЕС під суверенний контроль України є не лише питанням енергетичної стабільності, а й складовою відновлення надійної безпеки та миру. Вкотре наголошуємо: Росія повинна негайно вивести війська з території ЗАЕС, припинити ядерний шантаж та спроби ввести в оману міжнародну спільноту. Запорізька АЕС – це український об’єкт, і його повне повернення під контроль України є питанням глобальної безпеки", - відзначили у МЗС.

Теги: #захоплення #роковини #мзс

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