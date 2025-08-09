Інтерфакс-Україна
Події
14:30 09.08.2025

Окупанти зайняли близько 500 кв км української території в липні, їх просування в Сумській області зупинилось – британська розвідка

Російські Сухопутні війська (СВ) захопили приблизно 500-550 кв. км території України у липні 2025 року, як і у червні, повідомляє британська розвідка в суботу.

При цьому відзначається, що щомісячне зростання площі захоплюваної території, яке спостерігалося з березня 2025 року, зупинилося.

"СВ продовжували здійснювати тактичні просування в Донецькій області, переважно на північний схід та південний захід від Покровська. СВ продовжують спроби оточити місто та чинити тиск на решту логістичних шляхів до міста. Російські війська зараз окупували майже всю територію Донецької області на південь від Покровська", - повідомляє Міністерство оборони Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії в соцмережі Х.

При цьому відзначається, що за останні два тижні окупанти не досягли жодних помітних успіхів у Сумській області України. "Постійні втрати та українські контратаки, ймовірно, зірвали наміри Росії створити буферну зону в Сумській області. Повідомлення свідчать про те, що підрозділи 51-го повітряно-десантного полку (ВДВ) Росії в Сумській області відмовляються виконувати накази", - йдеться в повідомленні.

