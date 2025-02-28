Sense Bank став уповноваженим банком програми Державного стимулювання створення та функціонування індустріальних парків

Як повідомляється на сайті фінустанови, Sense Bank підписав договір з Міністерством економіки України та набув статусу уповноваженого банку у програмі реалізації Порядку надання коштів для облаштування індустріальних (промислових) парків.

Відтепер суб’єкти господарювання можуть отримати у Sense Bank грант, який покриватиме до 50% кошторисної вартості проєкту облаштування індустріального парку та витрат на приєднання його до інженерно-транспортних мереж. Якщо парк буде розташований на деокупованих територіях – відсоток державного стимулювання зросте до 80%. Сума гранту – до 150 мільйонів гривень.

У банку повідомили, що відповідно до умов програми на її учасників поширюється ряд критеріїв, таких як:

Індустріальний парк повинен бути доданий до Реєстру індустріальних парків;

Наявність договору про створення та функціонування індустріального парку;

Відповідність вимогам статті 7-1 Закону України «Про індустріальні парки»;

Відсутність відкритих проваджень щодо банкрутства, арештів або конфіскацій активів, відсутність заборгованості перед податковою та відомостей про корупційні правопорушення.

Так, у разі відповідності зазначеним вимогам на учасника програми Державного стимулювання створення та функціонування індустріальних парків шість кроків перед отриманням гранту.

«Державне стимулювання створення та функціонування індустріальних парків відкриває неосяжні можливості для українського бізнесу. Адже, у разі відповідності, клієнт за шість кроків отримає фінансування у розмірі до 150 мільйонів гривень. Це безпрецедентна програма. Я переконаний, що Sense Bank завдяки своїм сучасним та диджиталізованим внутрішнім процесам здатен вивести цю програму на новий рівень, забезпечивши підприємців швидкими рішеннями», – прокоментував член правління Sense Bank Андрій Соколов.

«Наразі до програми Державного стимулювання створення індустріальних парків долучилося вже чотири державні банки. Це показує, що програма набирає обертів і її запуск минулого року був ефективним. Очікуємо на реалізацію заявниками проєктів інженерно-транспортної інфраструктури та їх зобов’язань. Тож, вже до 2027 року українська економіка отримає понад 26 підприємств переробної промисловості, що позитивне вплине на надходження до бюджетів усіх рівнів», – зазначив заступник Міністра економіки України Віталій Кіндратів.

Нагадаємо, торік Sense Bank підписав меморандум з Міністерством економіки України, Фондом розвитку підприємництва та Фондом енергоефективності в рамках якого проводив ряд освітніх заходів щодо впровадження енергоефективних рішень та діючих програм пільгового кредитування.