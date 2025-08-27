Кабмін схвалив внесення до реєстру ще шести індустріальних парків в шести областях

Фото: Мінекономіки, довкілля та с/г

Кабінет Міністрів України схвалив внесення до реєстру ще шести індустріальних парків (ІП), повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

"Сьогодні уряд схвалив включення до реєстру ще шести індустріальних парків. На 140 га передбачається створення понад 5 тис. робочих місць на майбутніх промислових підприємствах", - написала Свириденко в Телеграм-каналі за результатами засідання Кабміну.

Як деталізувало Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства, понад 5100 нових робочих місць буде створено завдяки реєстрації нових ІП у Черкаській, Кіровоградській, Волинській, Тернопільській, Одеській та Вінницькій областях.

Зокрема, в ІП "Біосенс" в Черкаської області на площі 29,7 га розмістяться підприємства з переробки сільськогосподарської продукції, виробництва харчових продуктів, логістики, агротехнологій, виробництва кормів та енергетики.

"Концепція парку передбачає створення до 500 робочих місць та залучення майже 970 млн грн інвестицій", - йдеться у повідомленні.

ІП "Стан-Інвест" у Олександрії (Кіровоградська обл.) працюватиме на площі 11,6 га. Його діяльність буде зосереджена на машинобудуванні, металообробці, виробництві металоконструкцій, ремонті обладнання та інженерно-конструкторських послугах. Концепція передбачає створення до 250 нових робочих місць та інвестиції у розмірі 323 млн грн.

В індустріальному парку "Люблинець" у Волинської області площею 49,7 га працюватимуть підприємства харчової промисловості, зокрема з переробки фруктів, овочів, виробництва олії, хлібобулочних виробів та інших продуктів. Концепція передбачає створення до 2500 робочих місць та інвестиції у розмірі понад 653 млн грн.

ІП "Зборів" у Тернопільській області працюватиме на площі 15,5 га. Пріоритетними стануть виробництво напоїв, переробка агропродукції, виробництво харчових та нехарчових продуктів, складська та транспортна діяльність. Концепція передбачає створення до 250 робочих місць та залучення 232 млн грн інвестицій.

В ІП "Одеса Нова Парк" (Одеська обл.) на площі 16,4 га працюватимуть підприємства машинобудування, металообробки, харчової промисловості, альтернативної енергетики, IT та науково-технічної діяльності. Концепція передбачає створення до 700 робочих місць та майже 1 млрд грн інвестицій.

Індустріальний парк "Інтеграл" у Вінниці функціонуватиме на площі 17,9 га в сферах виробництва харчових продуктів, меблів, машинобудування, електротехніки, легкої промисловості, телекомунікацій та науки.

Концепція парку передбачає створення до 930 робочих місць та інвестиції у розмірі 1 млрд грн.

Таким чином, констатує Мінекономіки, з урахуванням ухваленого рішення, до Реєстру індустріальних парків включено вже 104 парки.

"Торік 15 парків отримали 1,2 млрд грн, що дало старт 33 проєктам. Цього року вже підписано перші накази — два парки отримали понад 200 млн грн. Прийом заявок триває до 29 серпня. Зобов'язання отримувачів підтримки передбачають, що на 1 грн державних коштів буде залучено 5–6 грн приватних інвестицій", - нагадала Свириденко вчора після засідання уряду.