Інтерфакс-Україна
Економіка
09:06 27.08.2025

Кабмін схвалив внесення до реєстру ще шести індустріальних парків в шести областях

2 хв читати
Кабмін схвалив внесення до реєстру ще шести індустріальних парків в шести областях
Фото: Мінекономіки, довкілля та с/г

Кабінет Міністрів України схвалив внесення до реєстру ще шести індустріальних парків (ІП), повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

"Сьогодні уряд схвалив включення до реєстру ще шести індустріальних парків. На 140 га передбачається створення понад 5 тис. робочих місць на майбутніх промислових підприємствах", - написала Свириденко в Телеграм-каналі за результатами засідання Кабміну.

Як деталізувало Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства, понад 5100 нових робочих місць буде створено завдяки реєстрації нових ІП у Черкаській, Кіровоградській, Волинській, Тернопільській, Одеській та Вінницькій областях.

Зокрема, в  ІП "Біосенс" в Черкаської області на площі 29,7 га розмістяться підприємства з переробки сільськогосподарської продукції, виробництва харчових продуктів, логістики, агротехнологій, виробництва кормів та енергетики.

"Концепція парку передбачає створення до 500 робочих місць та залучення майже 970 млн грн інвестицій", - йдеться у повідомленні.

ІП "Стан-Інвест" у Олександрії (Кіровоградська обл.) працюватиме на площі 11,6 га. Його діяльність буде зосереджена на машинобудуванні, металообробці, виробництві металоконструкцій, ремонті обладнання та інженерно-конструкторських послугах. Концепція передбачає створення до 250 нових робочих місць та інвестиції у розмірі 323 млн грн.

В індустріальному парку "Люблинець" у Волинської області площею 49,7 га працюватимуть підприємства харчової промисловості, зокрема з переробки фруктів, овочів, виробництва олії, хлібобулочних виробів та інших продуктів. Концепція передбачає створення до 2500 робочих місць та інвестиції у розмірі понад 653 млн грн.

ІП "Зборів" у Тернопільській області працюватиме на площі 15,5 га. Пріоритетними стануть виробництво напоїв, переробка агропродукції, виробництво харчових та нехарчових продуктів, складська та транспортна діяльність. Концепція передбачає створення до 250 робочих місць та залучення 232 млн грн інвестицій.

В ІП "Одеса Нова Парк" (Одеська обл.) на площі 16,4 га працюватимуть підприємства машинобудування, металообробки, харчової промисловості, альтернативної енергетики, IT та науково-технічної діяльності. Концепція передбачає створення до 700 робочих місць та майже 1 млрд грн інвестицій.

Індустріальний парк "Інтеграл" у Вінниці функціонуватиме на площі 17,9 га в сферах виробництва харчових продуктів, меблів, машинобудування, електротехніки, легкої промисловості, телекомунікацій та науки.

Концепція парку передбачає створення до 930 робочих місць та інвестиції у розмірі 1 млрд грн.

Таким чином, констатує Мінекономіки, з урахуванням ухваленого рішення, до Реєстру індустріальних парків включено вже 104 парки.

"Торік 15 парків отримали 1,2 млрд грн, що дало старт 33 проєктам. Цього року вже підписано перші накази — два парки отримали понад 200 млн грн. Прийом заявок триває до 29 серпня. Зобов'язання отримувачів підтримки передбачають, що на 1 грн державних коштів буде залучено 5–6 грн приватних інвестицій", - нагадала Свириденко вчора після засідання уряду.

Теги: #індустріальні_парки

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:10 13.05.2025
Уряд погодив виключення чотирьох індустріальних парків з Реєстру

Уряд погодив виключення чотирьох індустріальних парків з Реєстру

10:12 30.04.2025
Створення індустріальних парків з підтримкою держави полегшить повернення українців з-за кордону – Хмельницький

Створення індустріальних парків з підтримкою держави полегшить повернення українців з-за кордону – Хмельницький

13:00 15.04.2025
Sense Bank став уповноваженим банком програми Державного стимулювання створення та функціонування індустріальних парків

Sense Bank став уповноваженим банком програми Державного стимулювання створення та функціонування індустріальних парків

10:55 13.01.2025
В Україні бум індустріальних парків, особливо в західних і центральних регіонах - Телюпа

В Україні бум індустріальних парків, особливо в західних і центральних регіонах - Телюпа

11:22 30.08.2024
Перший індустріальний парк отримав держфінансування на будівництво трансформаторної підстанції

Перший індустріальний парк отримав держфінансування на будівництво трансформаторної підстанції

17:23 09.08.2024
Уряд погодив створення індустріальних парків "Ма'Рижани" в Житомирській та "Добросин Інвест парк" у Львівській областях

Уряд погодив створення індустріальних парків "Ма'Рижани" в Житомирській та "Добросин Інвест парк" у Львівській областях

13:40 31.07.2024
Зацікавленість іноземних інвесторів в українських індустріальних парках має точковий характер - експерт

Зацікавленість іноземних інвесторів в українських індустріальних парках має точковий характер - експерт

15:23 26.07.2024
Кількість працюючих індустріальних парків в Україні у 2024 р. може зрости з 15 до 20, у 2025-му - до 30 - експерт

Кількість працюючих індустріальних парків в Україні у 2024 р. може зрости з 15 до 20, у 2025-му - до 30 - експерт

13:43 06.07.2024
Кабмін погодив створення трьох індустріальних парків на заході України, один виключив із реєстру

Кабмін погодив створення трьох індустріальних парків на заході України, один виключив із реєстру

12:46 04.06.2024
Засновники індустріальних парків отримають безповоротні кошти на будівництво інженерно-транспортної інфраструктури - Шмигаль

Засновники індустріальних парків отримають безповоротні кошти на будівництво інженерно-транспортної інфраструктури - Шмигаль

ВАЖЛИВЕ

Зеленський запропонував Канаді долучитися до значних енергопроєктів

Підготовка України до ОЗП 2025/2026 йде за планом і вже становить понад 70% – Кулеба

Хлібобулочні вироби торік подорожчали на 20%, у 2025 р. додадуть ще 15-20% - директор "Київ Хлібу"

В Нацбанку очікують місію МВФ найближчими тижнями для дискусій про можливу нову програму

Рада перерозподілила біля 40 млрд грн видатків і позбавила Київ 8 млрд грн доходів на користь "Укрзалізниці"

ОСТАННЄ

Платники та отримувачі з 1 грудня отримають можливості трекінгу платіжних операцій в СЕП

Кабмін схвалив використання ще 4,8 млрд грн на програму "єВідновлення" - Свириденко

Кабмін удосконалив механізм зупинення реєстрації податкових накладних

Кабмін схвалив включення до реєстру ще шість індустріальних парків

Україна знову спробує продати ОПЗ з початковою ціною 4,5 млрд грн з умовою залучення від 0,5 млрд грн інвестицій

Кабмін запустив спецумови за програмою "Власна Справа" для креативних підприємців - Свириденко

Врожай зернових культур у 2025р. буде на рівні 56 млн тонн, олійних – 21 млн тонн, ціни на овочі та фрукти стабілізуються восени - замміністра

НБУ оштрафував СК "ББС Іншуранс" на 892,5 тис. грн та СК "ІнтерЄкспрес" на 1,6 млн грн

Обсяг виданих кредитів за програмою портфельних держгарантій у липні скоротився майже на 40%, кількість - на 22%

"ОТП Капітал" запускає новий пайовий фонд "ОТП Максимум" з публічною пропозицією

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА