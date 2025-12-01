Держстимулювання на 259 млн грн одержали ще п'ять індустріальних парків

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України ухвалило рішення про надання державного стимулювання ще п’яти ініціаторам створення та керуючим компаніям індустріальних парків (ІП) на загальну суму близько 259,3 млн грн, повідомляє міністерство.

Зокрема фінансування на суму 35 млн грн отримає індустріальний парк "Сигнівка" (Львівська обл.) для будівництва електричних мереж, а також мереж протипожежного водопостачання, теплопостачання та системи дощового водовідведення.

"Вінницький індустріальний парк" (Вінницька область) отримає 33,9 млн грн для будівництва дорожньої інфраструктури та мереж водопостачання, а також трансформаторної підстанції; ІП "Долина Стрий" (Львівська обл.) - 63,9 млн грн для будівництва зовнішніх мереж електропостачання, водопостачання та водовідведення, а також реконструкції ділянки вулиці до парку.

ІП "Кривбас" (Дніпропетровська обл.) отримає 21,8 млн грн для будівництва першої черги зовнішніх інженерних мереж, а ІП "Фруктова індустрія" (Чернівецька обл.) - 104,7 млн грн для будівництва локальних очисних споруд стічних вод.

Міністерство нагадує, що ІП "Сигнівка" та "Вінницький індустріальний парк" минулого року вже отримували кошти для співфінансування будівництва необхідної інфраструктури, проте ще мали готову проєктну документацію, тож цьогоріч звернулись до Мінекономіки, щоб повністю використати ліміт у 150 млн грн на один ІП.

"З урахуванням нового рішення, цього року державне стимулювання вже отримали дев’ять індустріальних парків для реалізації 17 проєктів на загальну суму 603,7 млн грн", - зазначає міністерство.

Програма "Державне стимулювання створення індустріальних парків" передбачає розвиток інженерно-транспортної інфраструктури ІП на умовах співфінансування: доріг, електромереж, водопостачання, каналізації, газопостачання та інших технічних рішень, необхідних для запуску виробництв.

Держстимулювання передбачає співфінансування 50% на 50% створення інженерно-транспортної інфраструктури та приєднання до електромереж на суму до 150 млн грн на один ІП. Для деокупованих територій - 80% на 20%.

Мінекономіки реалізує програму у співпраці з Укрексімбанком, Ощадбанком, Укргазбанком та Сенс Банком.

Для учасників ІП також передбачені низка фіскальних стимулів, зокрема звільнення від імпортного мита та імпортного ПДВ на виробниче обладнання та від податку на прибуток на 10 років за умови реінвестування, а також право органів місцевого самоврядування знижувати до нуля ставки податку на нерухоме майно та плати за землю.

Наразі в Україні зареєстровано 112 індустріальних парків у майже всіх регіонах.