Інтерфакс-Україна
Телеком
15:49 22.08.2025

Надходження від "податку на Google" за 6 міс. зросли на 26% в євро та на 23% в доларах

Фото: https://www.freepik.com/

Компанії-нерезиденти, що постачають електронні послуги українським споживачам, в січні-червні 2025 року сплатили ПДВ до бюджету обсягом EUR76,5 млн та $85,7 млн, повідомила в.о. голови ДПС Леся Карнаух.

"Це на 16,2 млн доларів США (+23%) та 15,9 млн євро (+26%) більше, ніж за аналогічний період минулого року. Про нараховані суми податку прозвітували 132 особи - нерезиденти", - зазначила вона в Facebook в п’ятницю.

Згідно з опублікованою нею інформацією, найбільшими платниками стали Apple, Google, Valve, Meta, Sony, Etsy, Netflix, Wargaming, Bolt, OpenAI та Ebay.

Карнаух підкреслила, що також зростає кількість осіб-нерезидентів, які надають електронні послуги фізичним особам. Сьогодні їх вже 141, що на 16 більше, ніж торік.

"Це колосальні надходження до бюджету, які посилюють нашу стійкість навіть в надскладних умовах. Більше того, це вирівнює умови конкуренції між українськими й міжнародними бізнесами у сфері цифрових сервісів", - прокоментувала збільшення надходжень від податку Карнаух.

Як повідомлялось, у 2024 році надходження від "податку на Google" у 2024 році зросли майже на 40%: компанії-нерезиденти задекларували 12,1 млрд грн ПДВ, з яких сплатили 11,2 млрд грн.

Теги: #google #податок

