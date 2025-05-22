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17:09 22.05.2025

Надходження від "податку на Google" у І кв.-2025 зросли на 31,6% - в EUR, на 25,8% - в USD

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Надходження від "податку на Google" у І кв.-2025 зросли на 31,6% - в EUR, на 25,8% - в USD
Фото: https://www.freepik.com/

Компанії-нерезиденти, які постачають електронні послуги українським споживачам, в січні-березні 2025 року сплатили ПДВ до бюджету обсягом EUR39,6 млн та $43,4 млн, що станом на 1 квітня становить понад 3,5 млрд грн у гривневому еквіваленті, повідомив очільник Державної податкової служби (ДПС) Руслан Кравченко.

"Це +9,5 млн євро (на 31,6%) та +8,9 млн доларів США (на 25,8%) порівняно з цим самим періодом минулого року", - написав він в телеграм-каналі в четвер.

Кравченко додав, що на сьогодні відповідні звіти "подала 121 особа". До ТОП-10 платників податку увійшли Apple, Google, Valve, Meta, Sony, Etsy, Netflix, Wargaming, Bolt, OpenAI.

"До речі! Кількість зареєстрованих платників зросла на 26 нових учасників. В Україні вже 136 компаній-нерезидентів зареєстровано як платники ПДВ", - додав очільник ДПС.

Як повідомлялось, у 2024 році надходження від "податку на Google" у 2024 році зросли майже на 40%: компанії-нерезиденти задекларували 12,1 млрд грн ПДВ, з яких сплатили 11,2 млрд грн.

Теги: #google #податок #податкова

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