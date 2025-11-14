ДПС: Для отримання податкової знижки необхідно подати декларацію про майновий стан і доходи до 31 грудня

Державна податкова служба України (ДПС) нагадала про можливість отримання податкової знижки та наголошує, що для її отримання необхідно подати податкову декларацію про майновий стан і доходи до 31 грудня 2025 року.

"Цьогоріч знижка надається за 2024 рік. Якщо декларація не вчасно подана, то право на її отримання втрачається. Головна умова – офіційне працевлаштування та сплата податку на доходи фізичних осіб", - наголосили в ДПС.

Компенсація частини коштів з бюджету можлива за оплату навчання (за себе або членів сім’ї першого ступеня споріднення або особи під опікою, якщо кошти сплачені українським закладам освіти), благодійні внески чи пожертвування (неприбутковим організаціям, але не більше ніж 4% від загального доходу), оплату за користування іпотечним житловим кредитом (частина суми процентів за користування кредитом).

Крім того, отримати податкову знижку можна за страхові платежі та пенсійні внески (за договорами довгострокового страхування життя, недержавного пенсійного забезпечення, за пенсійним контрактом з недержавним пенсійним фондом), витрати на допоміжні репродуктивні технології, оплату держпослуг (пов'язаних з усиновленням дитини, включаючи сплату держмита).

Також компенсація можлива за витрати на переобладнання транспортного засобу, будівництво ((придбання) доступного житла – суми витрат на сплату видатків на будівництво (придбання) доступного житла), оренду житла (для ВПО), витрати на придбання акцій підприємства Дія.Сіті.