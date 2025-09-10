Інтерфакс-Україна
Бізнес закликав Мінфін, Мінрозвитку та комітети Ради звільнити від земельного податку залізничні ділянки

Європейська бізнес асоціація звернулась до Міністерства розвитку громад та територій України, Міністерства фінансів України та профільних парламентських комітетів з ініціативою звільнити від оподаткування земельним податком землі залізничного транспорту, що знаходяться у межах смуг відведення під залізничним полотном та його облаштуванням.

Згідно із повідомленням пресслужби асоціації у середу, після скасування податкової пільги у 2019 році АТ "Укрзалізниця" щороку сплачує мільярди гривень земельного податку. Лише за 2020-2023 роки ця сума перевищила 13,2 млрд грн.

За оцінками експертів асоціації, таке податкове навантаження є економічно необґрунтованим та призводить до низки негативних наслідків для залізниці (зменшення конкурентоспроможності та інвестиційної привабливості галузі, заниження рентабельності залізничного транспорту тощо). Особливо це впливає на собівартість залізничних перевезень, що напряму відображається на вартості логістики для бізнесу.

Як зазначили в ЄБА, у багатьох країнах ЄС, зокрема, у Німеччині, Франції, Великій Британії, Польщі тощо, земельний податок для залізничних підприємств взагалі не застосовується. Адже залізничний транспорт виконує важливу соціально-економічну функцію для місцевих громад, забезпечуючи міжрегіональне сполучення та створюючи робочі місця.

"Натомість в Україні залізниця змушена покривати витрати на земельний податок шляхом підвищення вантажних тарифів для бізнесу. Отже, саме бізнес фактично компенсує податкові зобов’язання Укрзалізниці, а до того ще й збитки від пасажирських перевезень, які у 2024 році перевищили 18 млрд грн", - наголошують в організації.

В ЄБА додали, що в Мінрозвитку підтримали позицію бізнес-спільноти та підтвердили наявність нерівних умов у транспортній сфері.

Теги: #укрзалізниця #бізнес #пільга #податкова

