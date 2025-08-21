За даними джерел Reuters, під час саміту з Дональдом Трампом на Алясці Володимир Путін звузив свої претензії на українські території, зосередившись на Донбасі, тоді як раніше він прагнув чотирьох областей Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської.

"Володимир Путін вимагає від України відмовитися від усього східного Донбасу, відмовитися від амбіцій щодо вступу до НАТО, зберегти нейтралітет і не впускати західні війська до країни, повідомили Reuters три джерела, знайомі з думкою Кремля на вищому рівні", - пише видання у четвер.

В обмін Кремль готовий зберегти нинішню лінію фронту в Запорізькій та Херсонській областях. "По суті, за словами російських джерел, Путін пішов на компроміс щодо територіальних вимог, висунутих ним у червні 2024 року, які вимагали від Києва повністю поступитися чотирма областями, на які Москва претендує як на частину Росії: Донецькою та Луганською на сході України, що входять до складу Донбасу, а також Херсонською та Запорізькою на півдні", - зазначає агентство.

У своїй новій пропозиції Путін дотримується вимоги про повне виведення військ України з частин Донбасу, які вона все ще контролює, повідомляють три джерела. Однак, натомість Москва зупинить нинішні лінії фронту в Запоріжжі та Херсоні, додали вони.

За словами джерел агентства, Москва також готова передати невеликі частини Харківської, Сумської та Дніпропетровської областей України, які вона контролює, в рамках можливої угоди.

"Путін також дотримується своїх попередніх вимог щодо відмови України від своїх амбіцій щодо НАТО та юридично зобов'язуючого військового альянсу на чолі зі США про те, що він не розширюватиметься далі на схід, а також щодо обмежень для української армії та угоди про те, що жодні західні війська не будуть розгорнуті на території України як частина миротворчих сил", - додає агентство з посиланням на джерела.