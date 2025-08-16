Трамп і Путін обговорили можливість територіальних змін України

Президент США Дональд Трамп заявив, що під час переговорів із Володимиром Путіним сторони обговорювали питання територіальних змін та гарантій безпеки для України і вже досягли значного прогресу.

Так він відповів на запитання журналіста Fox News Шонна Ханніті, який зазначив, що ззовні ситуацію бачать так: у результаті можливі обміни територіями, Росія отримає більше, ніж мала раніше, а Україні потрібні гарантії безпеки, не пов’язані з НАТО.

"Ну, я думаю, це ті пункти, які ми обговорювали, і щодо яких ми здебільшого вже погодилися. Насправді, ми погодили багато чого, і я можу сказати, що зустріч була дуже теплою. Знаєте, він сильний чоловік, надзвичайно жорсткий і все таке, але сама зустріч була дуже теплою між двома дуже важливими країнами, і це добре, коли вони ладнають між собою. Я думаю, ми вже досить близько до угоди", – сказав Трамп.

Водночас він наголосив, що остаточне рішення залежатиме від України. "Звичайно, Україна має погодитися з цим. Можливо, вони скажуть ‘ні’, тому що Байден роздавав гроші, як цукерки, а Європа дала багато грошей. Ми дали триста п’ятдесят мільярдів доларів, Європа дала значно менше, але все ж таки багато – сто мільярдів доларів", – додав він.

Як повідомлялося, раніше президент США заявив, що США разом із Європою та іншими країнами можуть надати Україні гарантії безпеки, але не у форматі НАТО.

Водночас він додавав, що під час зустрічі на Алясці будуть обговорюватися територіальні обміни, але Трамп "має дозволити Україні прийняти це рішення".