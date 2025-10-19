Міністр нацбезпеки Ізраїлю дав Нетаньягу термін для знищення ХАМАС, інакше його партія вийде з уряду

Міністр національної безпеки Ізраїлю Ітамар Бен Гвір заявив, що дав прем’єр-міністру Біньяміну Нетаньягу термін для знищення угруповання ХАМАС та "запровадження смертної кари для терористів", пригрозивши, що в разі невиконання цих вимог його партія "Оцма Єгудіт" вийде з уряду, повідомляє The Times of Israel.

"Я хочу, і це також те, що мені обіцяв Нетаньягу, — щоб ХАМАС був розпущений. І якщо він цього не зробить, він дуже добре знає, що станеться", — сказав Ітамар Бен Гвір.

Міністр відмовився уточнити, скільки часу дав прем’єр-міністру для виконання своїх вимог, серед яких також "запровадження смертної кари для терористів" — пункт, що, за його словами, був передбачений у коаліційній угоді його партії 2022 року.