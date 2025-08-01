Інтерфакс-Україна
Економіка
13:18 01.08.2025

НБУ з 2 серпня оновлює вимоги до методики оцінювання активів і зобов’язань страховика для розрахунку регулятивного капіталу

1 хв читати
НБУ з 2 серпня оновлює вимоги до методики оцінювання активів і зобов’язань страховика для розрахунку регулятивного капіталу
Фото: https://bank.gov.ua/

Національний банк України оновив вимоги до методики оцінки активів і зобов’язань для цілей розрахунку регулятивного капіталу страховика, які вступають в дію з 2 серпня 2025 року.

Як повідомляється на сайті НБУ серед нововведень, зокрема, встановлення процедури перевірки НБУ застосованої страховиком вартості об’єкта нерухомого майна для розрахунку регулятивного капіталу та наслідки ненадання страховиком документів для здійснення такої перевірки у вигляді застосування нульової вартості відповідного об’єкта.

Крім того розширено вимоги до суб’єктів оціночної діяльності, зокрема щодо наявності в них досвіду та бездоганної професійної репутації, що підтверджується відсутністю порушень вимог нормативно-правових актів у сфері оціночної діяльності та негативних рецензій на складені суб’єктами оціночної діяльності звіти про оцінку шляхом звернення до Фонду державного майна України та Національного банку

Також уточняються визначення вартості ОВДП та ОЗДП для розрахунку регулятивного капіталу з урахуванням накопиченого купонного доходу, та визначення страховиком у внутрішніх документах виду даних, які він використовує під час визначення вартості ОЗДП для розрахунку регулятивного капіталу.

Відповідні зміни до Положення про визначення методики оцінки активів і зобов’язань для цілей розрахунку регулятивного капіталу страховика передбачають для страховиків перехідний період до 31 грудня 2025 року для приведення своєї діяльності у відповідність до нових вимог.

Теги: #вимоги #нбу #активи

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:34 01.08.2025
Збереження облікової ставки підтримало дохідність гривневих інструментів і не стримало кредитування – звіт НБУ

Збереження облікової ставки підтримало дохідність гривневих інструментів і не стримало кредитування – звіт НБУ

12:50 01.08.2025
Ціни на 71% позицій споживчого кошика у другому кварталі перевищили інфляційну ціль – звіт НБУ

Ціни на 71% позицій споживчого кошика у другому кварталі перевищили інфляційну ціль – звіт НБУ

12:48 01.08.2025
Продовольча інфляція близька до локального піку – прогноз НБУ

Продовольча інфляція близька до локального піку – прогноз НБУ

12:36 01.08.2025
Нацбанк погіршив на 2025р прогноз урожаю зернових в Україні до 57,9 млн тонн і олійних до 21 млн тонн

Нацбанк погіршив на 2025р прогноз урожаю зернових в Україні до 57,9 млн тонн і олійних до 21 млн тонн

11:43 01.08.2025
САП просить стягнути в дохід держави необґрунтовані активи на понад 7 млн грн, якими користується подружжя столичних суддів

САП просить стягнути в дохід держави необґрунтовані активи на понад 7 млн грн, якими користується подружжя столичних суддів

16:55 31.07.2025
Коломойський та Боголюбов оцінювали свої активи у понад $8 млрд – Лондонський суд

Коломойський та Боголюбов оцінювали свої активи у понад $8 млрд – Лондонський суд

20:38 30.07.2025
Зеленський: Усі активи АРМА мають працювати максимально на оборону

Зеленський: Усі активи АРМА мають працювати максимально на оборону

01:36 22.07.2025
РНБО дала три місяці правоохоронним та контролюючим органам на виявлення і стягнення в дохід держави підсанкційних активів

РНБО дала три місяці правоохоронним та контролюючим органам на виявлення і стягнення в дохід держави підсанкційних активів

19:26 21.07.2025
Мін’юст звернувся до ВАКС з позовом стягнути активи Олійника

Мін’юст звернувся до ВАКС з позовом стягнути активи Олійника

13:56 03.07.2025
Ощадбанк виграв апеляцію в Парижі щодо компенсації Росією $1,5 млрд збитків за втрачені кримські активи

Ощадбанк виграв апеляцію в Парижі щодо компенсації Росією $1,5 млрд збитків за втрачені кримські активи

ВАЖЛИВЕ

Можливим державним IPO має передувати розрахунок з міноритаріями націоналізованих АТ – глава ІГ "Універ"

Рада для потреб оборони збільшила видатки держбюджету-2025 на 400 млрд грн та його дефіцит на 185 млрд грн

Свириденко: Бізнес очікує від уряду кроки з дерегуляції, тому починаємо аудит усіх держвидатків

Транш Ukraine Facility уріжуть, бо Київ виконав 13 реформ з 16 - речник ЄК

Тарифи на е/е для населення з підвищенням прайс-кепів залишаються незмінними – голова НКРЕКП

ОСТАННЄ

Уряд виплатив на 10% більше нацкешбеку за червень - Мінекономіки

Запаси газу в ЄС і активність України щодо імпорту стримують падіння попиту на ресурс в регіоні – звіт НБУ

"Інтерпайп" у I кв. знизила капінвестиції на 46,2%

Нафта слабо дорожчає після зниження напередодні, Brent торгується біля $71,84 за барель

Можливим державним IPO має передувати розрахунок з міноритаріями націоналізованих АТ – глава ІГ "Універ"

Ощадбанк поки візьме на себе управління "Гулівером" і готуватиме об'єкт до потенційно можливої реалізації

Кількість ідентифікацій через BankID НБУ у першому півріччі зросла на третину

"Нова пошта" у І пів.-2025 збільшила виручку на 23%

Рада для потреб оборони збільшила видатки держбюджету-2025 на 400 млрд грн та його дефіцит на 185 млрд грн

Ощадбанк за І півріччя 2025 року профінансував енергопроєктів на 4,3 млрд грн

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА