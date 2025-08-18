Інтерфакс-Україна
07:57 18.08.2025

Рада церков про вимоги РФ: Не можна допустити, щоб Україні нав’язували "асиметричні" зобов’язання щодо російської мови та РПЦ

Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій заявляє, що не можна допустити, щоб Україні нав’язували "асиметричні" зобов’язання щодо спеціального статусу російської мови, культури, Російської православної церкви (РПЦ).

"З повідомлень медіа стало відомо, що російський правитель Путін 15 серпня 2025 року під час зустрічі на Алясці з президентом США Дональдом Трампом, зокрема, нібито наполягав на гарантіях надання російській мові офіційного статусу в Україні та "безпеки для російських православних церков"… Не можна допустити, щоб Україні нав’язували "асиметричні" зобов’язання щодо спеціального статусу російської мови, культури, Російської православної церкви, участі або не участі в міжнародних організаціях, тощо. Україна та український народ вибороли право самостійно обирати свій шлях подальшого розвитку та співпраці з міжнародними партнерами", - йдеться у заяві Ради.

Також зазначається, що закон України "Про захист конституційного ладу у сфері діяльності релігійних організацій" не містить автоматичної заборони в Україні релігійних організацій, які пов’язані з РПЦ та входять до її структури, а остаточне рішення ухвалює незалежний суд у повній відповідності до принципів демократичного суспільства.

"Загально відомо, що РФ використовує релігію, зокрема, Російську православну церкву, як зброю для досягнення своїх неоімперських цілей в різних країнах. У зв’язку з цим ряд європейських країн, посилаючись на резолюції Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) та Європейського парламенту, зокрема "Пропаганда та свобода інформації в Європі" № 2567 (2024), запровадили обмежувальні заходи у відповідь на деструктивну діяльність РПЦ. Фактично керівна структура РПЦ є державною російською структурою, повністю інтегрованою в систему кремлівської агресивної політики. Очевидно, що саме з цієї причини російський правитель захищає інтереси РПЦ на міжнародній арені", - йдеться в повідомленні.

Серед іншого, у Раді церков підкреслили, що на тимчасово окупованих російськими військами територіях України діяльність саме українських релігійних організацій, включаючи релігійне об'єднання УПЦ, обмежена або цілком заборонена.

"Російська держава як на власній території, так і ще більшою мірою на окупованих територіях України систематично зневажає і порушує всі базові принципи релігійної свободи, що підтверджується численними звітами", - додали в Раді.

Як повідомлялося, РФ вимагає від Збройних сил України повного виходу з районів Донецької та Луганської областей, які вона не змогла захопити, а також вимагає офіційного статусу російської мови та дозволу на необмежену діяльність РПЦ в Україні в якості своїх умов для укладання мирного договору, обговорених під час зустрічі Володимира Путіна з президентом США Трампом під час зустрічі в Анкоріджі на Алясці.

Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська вважає неприйнятними вимоги Володимира Путіна надати російській мові статус офіційної та легітимізувати московську патріархію в Україні як умова для укладання мирного договору.

