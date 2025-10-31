Кабмін затвердив вимоги щодо боротьби з лудоманією

Кабінет міністрів України затвердив вимоги щодо боротьби з вираженою ігровою залежністю (лудоманією).

Згідно з постановою №1370 від 29 жовтня, дані вимоги визначають заходи, що повинні здійснюватися організаторами азартних ігор під час провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор, з метою боротьби з ігровою залежністю (лудоманією).

Зокрема, згідно з вимогами організатор азартних ігор під час провадження діяльності повинен: обмежувати участь фізичної особи в азартних іграх у визначених законом випадках; за зверненням гравця унеможливлювати йому доступ до особистого кабінету, не допускати поповнення ним ігрового балансу та участі в азартних іграх.

Також організатор має: забезпечувати недопущення створення особистого кабінету та поповнення ігрового балансу фізичній особі без проведення її ідентифікації, а також у разі включення гравця до Реєстру осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів або участь в азартних іграх, та особам, які не досягли 21-річного віку; забезпечувати встановлення лімітів витрат на азартну гру та часу участі гравця в азартній грі у разі невстановлення їх гравцем самостійно, що не можуть перевищувати лімітів, встановлених Міністерсством цифрової трансформації, та здійснення контролю за дотриманням таких лімітів.

Крім того, організатор має: розміщувати на сайті інформацію про час перебування на сторінці; забезпечувати наявність в особистому кабінеті гравця інформаційних повідомлень щодо тривалості участі гравця в азартній грі та витрат; надавати гравцю інформацію про його ігрову поведінку (витрачений час на гру, витрати на гру тощо) за певний період (день, тиждень, місяць) та забезпечує зберігання такої інформації; здійснювати відстеження ігрової поведінки гравця та у разі виявлення ознак вираженої ігрової залежності (лудоманії) припиняє участь такого гравця в азартній грі; інформувати гравця про ознаки патологічної та проблемної ігрової залежності та надає такому гравцю інформацію (контактні дані, номер телефону служби підтримки) про діяльність організацій, закладів охорони здоров’я та/або медичних працівників, які лікують ігрову залежність, надавачів соціальної послуги соціально-психологічної реабілітації осіб із ігровою залежністю, що повинна бути доступною в друкованому вигляді в місцях провадження діяльності з організації азартних ігор або повинна бути доступною на веб-сайтах у разі провадження діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор в Інтернеті.

Серед іншого, організатор зобов'язаний: здійснювати консультаційну підтримку гравців з питань ігрової залежності за допомогою онлайн-форм або телефону служби підтримки; забезпечувати періодичне проведення інструктажів із персоналом щодо принципів відповідального ставлення до азартних ігор та заходів, спрямованих на запобігання (попередження) виникненню ігрової залежності; забезпечувати інформування гравців про правила організатора азартних ігор, правила відвідування грального закладу, правила проведення азартних ігор, а також щодо можливого програшу та втрати коштів; забезпечувати дотримання вимог законодавства про рекламу з метою недопущення завдання шкоди споживачам реклами.

Як повідомлялося, 6 січня президент України Володимир Зеленський підписав закон №4116-IX щодо боротьби з ігровою залежністю (лудоманією) та удосконалення держрегулювання діяльності з організації та проведення азартних ігор і лотерей. Він передбачає ліквідацію Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ), заборону реклами азартних ігор (крім винятків: ТБ і радіо в нічний час, у медіа для осіб, старших за 21 рік, на платформах і пошукових системах із цільовою аудиторією, старшою за 21 рік), удосконалення правил розрахунків, заборону дзвінків та СМС невизначеному колу осіб від організаторів ігор.