Інтерфакс-Україна
Події
11:42 31.10.2025

Кабмін затвердив вимоги щодо боротьби з лудоманією

3 хв читати
Кабмін затвердив вимоги щодо боротьби з лудоманією

Кабінет міністрів України затвердив вимоги щодо боротьби з вираженою ігровою залежністю (лудоманією).

Згідно з постановою №1370 від 29 жовтня, дані вимоги визначають заходи, що повинні здійснюватися організаторами азартних ігор під час провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор, з метою боротьби з ігровою залежністю (лудоманією).

Зокрема, згідно з вимогами організатор азартних ігор під час провадження діяльності повинен: обмежувати участь фізичної особи в азартних іграх у визначених законом випадках; за зверненням гравця унеможливлювати йому доступ до особистого кабінету, не допускати поповнення ним ігрового балансу та участі в азартних іграх.

Також організатор має: забезпечувати недопущення створення особистого кабінету та поповнення ігрового балансу фізичній особі без проведення її ідентифікації, а також у разі включення гравця до Реєстру осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів або участь в азартних іграх, та особам, які не досягли 21-річного віку; забезпечувати встановлення лімітів витрат на азартну гру та часу участі гравця в азартній грі у разі невстановлення їх гравцем самостійно, що не можуть перевищувати лімітів, встановлених Міністерсством цифрової трансформації, та здійснення контролю за дотриманням таких лімітів.

Крім того, організатор має: розміщувати на сайті інформацію про час перебування на сторінці; забезпечувати наявність в особистому кабінеті гравця інформаційних повідомлень щодо тривалості участі гравця в азартній грі та витрат; надавати гравцю інформацію про його ігрову поведінку (витрачений час на гру, витрати на гру тощо) за певний період (день, тиждень, місяць) та забезпечує зберігання такої інформації; здійснювати відстеження ігрової поведінки гравця та у разі виявлення ознак вираженої ігрової залежності (лудоманії) припиняє участь такого гравця в азартній грі; інформувати гравця про ознаки патологічної та проблемної ігрової залежності та надає такому гравцю інформацію (контактні дані, номер телефону служби підтримки) про діяльність організацій, закладів охорони здоров’я та/або медичних працівників, які лікують ігрову залежність, надавачів соціальної послуги соціально-психологічної реабілітації осіб із ігровою залежністю, що повинна бути доступною в друкованому вигляді в місцях провадження діяльності з організації азартних ігор або повинна бути доступною на веб-сайтах у разі провадження діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор в Інтернеті.

Серед іншого, організатор зобов'язаний: здійснювати консультаційну підтримку гравців з питань ігрової залежності за допомогою онлайн-форм або телефону служби підтримки; забезпечувати періодичне проведення інструктажів із персоналом щодо принципів відповідального ставлення до азартних ігор та заходів, спрямованих на запобігання (попередження) виникненню ігрової залежності; забезпечувати інформування гравців про правила організатора азартних ігор, правила відвідування грального закладу, правила проведення азартних ігор, а також щодо можливого програшу та втрати коштів; забезпечувати дотримання вимог законодавства про рекламу з метою недопущення завдання шкоди споживачам реклами.

Як повідомлялося, 6 січня президент України Володимир Зеленський підписав закон №4116-IX щодо боротьби з ігровою залежністю (лудоманією) та удосконалення держрегулювання діяльності з організації та проведення азартних ігор і лотерей. Він передбачає ліквідацію Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ), заборону реклами азартних ігор (крім винятків: ТБ і радіо в нічний час, у медіа для осіб, старших за 21 рік, на платформах і пошукових системах із цільовою аудиторією, старшою за 21 рік), удосконалення правил розрахунків, заборону дзвінків та СМС невизначеному колу осіб від організаторів ігор.

Теги: #кабмін #лудоманія #вимоги

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:30 31.10.2025
Рішення про виїзд молоді за кордон вплинуло на ринок праці в Україні нерівномірно — думки бізнесу

Рішення про виїзд молоді за кордон вплинуло на ринок праці в Україні нерівномірно — думки бізнесу

10:40 31.10.2025
Кабмін перейменував Мінкультури та страткомунікацій на Мінкультури

Кабмін перейменував Мінкультури та страткомунікацій на Мінкультури

09:50 31.10.2025
Кабмін урегулював процедуру обліку додаткових занять для дітей з особливими освітніми потребами

Кабмін урегулював процедуру обліку додаткових занять для дітей з особливими освітніми потребами

21:07 29.10.2025
Кабмін запускає цифрову екосистему ринку праці "Обрій" - Свириденко

Кабмін запускає цифрову екосистему ринку праці "Обрій" - Свириденко

20:28 29.10.2025
Кабмін підвищив розміри грантів за програмою "Власна справа" з 2026р - Свириденко

Кабмін підвищив розміри грантів за програмою "Власна справа" з 2026р - Свириденко

16:13 27.10.2025
Кабмін спростив умови використання субвенції на ремонт місць тимчасового проживання для переселенців

Кабмін спростив умови використання субвенції на ремонт місць тимчасового проживання для переселенців

09:38 26.10.2025
Петиція до Кабміну про повернення пільг донорам крові не набрала необхідні для розгляду голоси

Петиція до Кабміну про повернення пільг донорам крові не набрала необхідні для розгляду голоси

18:07 24.10.2025
Понад 600 тис. українців отримають продовження відстрочок автоматично - Свириденко

Понад 600 тис. українців отримають продовження відстрочок автоматично - Свириденко

23:29 23.10.2025
Свириденко в Черкасах провела виїзний Кабмін з питань ветеранської політики та обговорила підтримку бізнесу

Свириденко в Черкасах провела виїзний Кабмін з питань ветеранської політики та обговорила підтримку бізнесу

21:16 22.10.2025
Кабмін виділив 93,6 млн грн на встановлення 8 когенераційних установок на об’єктах теплопостачання та лікарні Запоріжжя - Свириденко

Кабмін виділив 93,6 млн грн на встановлення 8 когенераційних установок на об’єктах теплопостачання та лікарні Запоріжжя - Свириденко

ВАЖЛИВЕ

Збито/подавлено 108 із 146 цілей противника, є влучання 36 ударних БпЛА на 20 локаціях – ПС ЗСУ

Уже 11 постраждалих, серед яких четверо дітей, через атаку БпЛА на Сумщині

Командувач СБС оголосив набір у свої підрозділи, планує закрити 15 тис вакансій

РФ думає про те, як продавати свої підприємства в Європі, оскільки вони не зможуть працювати - Зеленський

Росіяни нанесли удари по Слов'янській ТЕС, дві людини загинуло, п'ятеро постраждали

ОСТАННЄ

СБУ та Нацполіція затримали агентку ФСБ, яка коригувала ворожі атаки по енергооб'єктах Вінниччини

КМІС: 63% респондентів вважають, що українці долають суперечності та йдуть шляхом до згуртованої нації, частка оптимістів щодо майбутнього зросла до 56%

У Донецькій області загинули 8 цивільних, 19 зазнали поранень через обстріли окупантів минулої доби

Петиція про перейменування однієї з вулиць Києва на честь Парубія не набрала необхідні для розгляду голоси

Єврокомісія може оскаржити у суді невизнання Польщею, Угорщиною і Словаччиною оновленої торговельної угоди ЄС та України - ЗМІ

УЧХ допомагав постраждалим після російської атаки БпЛА на Суми

ДБР повідомило про підозру в держзраді ексдепутату Одеської міськради за події 2 травня 2014 року

РФ здійснила чергову атаку по цивільній інфраструктурі Одещини, є влучання у енергетичний об’єкт – ОВА

Росія атакує Україну крилатими ракетами, через які Трамп вийшов з пакту про контроль над озброєннями з Москвою у 2019р. - ЗМІ

Раптово припинила роботу підстанція "Владимирская" московського енергокільця – ЦПД

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА