НБУ планує запустити національний інноваційний хаб для фінсектора у 2026 році

Національний банк України (НБУ) працює над запуском у 2026 році національного інноваційного хабу для фінансового сектору, заявив голова регулятора Андрій Пишний на форумі Forbes Banker 31 жовтня.

"Ми технічно нейтральні, але ризикорієнтовані: не будемо обмежувати технології, але вимагатимемо систем внутрішнього контролю, моніторингу та захисту даних", – зазначив Пишний.

За його словами, Нацбанк останнім часом вивчає міжнародні підходи інноваційного регулювання в різних юрисдикціях, зокрема досвід Бундесбанку, а також азійські практики, які команда регулятора досліджувала під час поїздки до Сингапуру, і прагне імплементувати найкращі рішення в Україні.

Регулятор планує перезавантажити існуючу регуляторну платформу ("пісочницю"), оскільки за три роки жодна із поданих ініціатив не містила реально інноваційної цінності, зазначив голова НБУ.

Водночас, на його думку, попри війну український ринок залишається у глобальному порядку денному та здатний ділитися досвідом.

"Інноваційний розвиток має поєднуватися із захистом прав кредиторів, персональних даних та мінімізацією операційних ризиків", - наголосив також Пишний.

Як повідомлялося, Національний банк у 2023 році запустив регуляторну платформу для тестування інноваційних продуктів, яку у світі також називають "пісочницею" або Sandbox. Першу таку платформу створили у Великій Британії у 2015 році, після чого цей формат став одним із найефективніших механізмів взаємодії фінансових регуляторів з інноваційними компаніями.

"Пісочниця" передбачає три ключові елементи: відкриту взаємодію з ринком у форматі проінноваційного діалогу, можливість оперативного вдосконалення регуляцій на підставі результатів тестування та спеціальний правовий режим для випробування нових фінансових і платіжних сервісів, які ще не врегульовані законодавством.