Інтерфакс-Україна
Економіка
18:38 01.11.2025

НБУ планує запустити національний інноваційний хаб для фінсектора у 2026 році

2 хв читати
НБУ планує запустити національний інноваційний хаб для фінсектора у 2026 році

Національний банк України (НБУ) працює над запуском у 2026 році національного інноваційного хабу для фінансового сектору, заявив голова регулятора Андрій Пишний на форумі Forbes Banker 31 жовтня.

"Ми технічно нейтральні, але ризикорієнтовані: не будемо обмежувати технології, але вимагатимемо систем внутрішнього контролю, моніторингу та захисту даних", – зазначив Пишний.

За його словами, Нацбанк останнім часом вивчає міжнародні підходи інноваційного регулювання в різних юрисдикціях, зокрема досвід Бундесбанку, а також азійські практики, які команда регулятора досліджувала під час поїздки до Сингапуру, і прагне імплементувати найкращі рішення в Україні.

Регулятор планує перезавантажити існуючу регуляторну платформу ("пісочницю"), оскільки за три роки жодна із поданих ініціатив не містила реально інноваційної цінності, зазначив голова НБУ.

Водночас, на його думку, попри війну український ринок залишається у глобальному порядку денному та здатний ділитися досвідом.

"Інноваційний розвиток має поєднуватися із захистом прав кредиторів, персональних даних та мінімізацією операційних ризиків", - наголосив також Пишний.

Як повідомлялося, Національний банк у 2023 році запустив регуляторну платформу для тестування інноваційних продуктів, яку у світі також називають "пісочницею" або Sandbox. Першу таку платформу створили у Великій Британії у 2015 році, після чого цей формат став одним із найефективніших механізмів взаємодії фінансових регуляторів з інноваційними компаніями.

"Пісочниця" передбачає три ключові елементи: відкриту взаємодію з ринком у форматі проінноваційного діалогу, можливість оперативного вдосконалення регуляцій на підставі результатів тестування та спеціальний правовий режим для випробування нових фінансових і платіжних сервісів, які ще не врегульовані законодавством.

Теги: #пишний #нбу

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:41 31.10.2025
НБУ погіршив оцінку дефіциту е/е 2026р з 1% до 3% та імпорту газу до 6 млрд куб. м у 2025р та 5 млрд куб. м у 2026р

НБУ погіршив оцінку дефіциту е/е 2026р з 1% до 3% та імпорту газу до 6 млрд куб. м у 2025р та 5 млрд куб. м у 2026р

18:58 23.10.2025
В НБУ бачать серед можливих нових маяків з МВФ розвиток ринку капіталів, детінізацію та приватизацію держбанків

В НБУ бачать серед можливих нових маяків з МВФ розвиток ринку капіталів, детінізацію та приватизацію держбанків

15:09 23.10.2025
НБУ очікує зовнішнє фінансування $15 млрд до кінця 2025р та $47 млрд у 2026р - Пишний

НБУ очікує зовнішнє фінансування $15 млрд до кінця 2025р та $47 млрд у 2026р - Пишний

14:29 23.10.2025
НБУ покращив прогноз міжнародних резервів на 2026р до $52,2 млрд, на 2027р – до $59,2 млрд

НБУ покращив прогноз міжнародних резервів на 2026р до $52,2 млрд, на 2027р – до $59,2 млрд

11:35 18.10.2025
Зараз 55% українського газовидобутку недоступне – глава НБУ

Зараз 55% українського газовидобутку недоступне – глава НБУ

13:49 07.10.2025
Глава НБУ розглядає міжнародну фінансову підтримку України як оплату експорту послуг з безпеки

Глава НБУ розглядає міжнародну фінансову підтримку України як оплату експорту послуг з безпеки

18:31 11.09.2025
Передачу Нацбанку 25% держчастки Нацдепозитарію треба зробити якнайшвидше – голова НБУ

Передачу Нацбанку 25% держчастки Нацдепозитарію треба зробити якнайшвидше – голова НБУ

16:59 05.09.2025
Пишний про регулювання ринку ВА: Ми не хочемо жодного трансферу наших монетарних повноважень

Пишний про регулювання ринку ВА: Ми не хочемо жодного трансферу наших монетарних повноважень

17:06 24.07.2025
З $35 млрд потреби у зовнішньому фінансуванні підтверджено поки що $22 млрд - Пишний

З $35 млрд потреби у зовнішньому фінансуванні підтверджено поки що $22 млрд - Пишний

13:08 12.07.2025
Підтримка підприємницької ініціативи ветеранів має будуватися на державно-приватному партнерстві – голова НБУ

Підтримка підприємницької ініціативи ветеранів має будуватися на державно-приватному партнерстві – голова НБУ

ВАЖЛИВЕ

НБУ погіршив оцінку дефіциту е/е 2026р з 1% до 3% та імпорту газу до 6 млрд куб. м у 2025р та 5 млрд куб. м у 2026р

"Укренерго" поновило обмеження електропостачання в усіх регіонах до 22:00

Набула чинності оновлена торговельна угода Україна-ЄС

Голова профільного комітету Ради вважає неможливим розвиток фондового ринку без оновлення НКЦПФР

Очільник фінкомітету Ради наполягатиме на допуску іноземних операторів лотерей на український ринок

ОСТАННЄ

Доходи загального фонду держбюджету в жовтні-2025 виросли на 41,6% до жовтня-2024 завдяки грантам

"Укрзалізниця" планує довести євроколію до Львова до кінця 2027р

Кабмін тимчасово продовжив заборону експорту необробленої деревини напередодні завершення мораторію

США і Китай наступного тижня підпишуть торговельну угоду - міністр фінансів

Мінекономіки запустило опитування експортерів щодо вітчизняного бренду та потреб інструментів підтримки

Fitch підтвердило рейтинг ПроКредит Банку на рівні "CCC"

ЄІБ розглядає фінансування проєкту забезпечення Миколаєва питною водою вартістю EUR70 млн

Учасниками програми "ВідновиДІМ" тепер можуть бути лише ОСББ з пошкодженнями від 1 млн грн

Ощадбанк та Укрексімбанк тимчасово закрили торговельно-офісний комплекс Gulliver, звинувачують ексвласника

Улютін закликав громади дофінансовувати пільгові кредити на житло для переселенців

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА