Зараз 55% українського газовидобутку недоступне – глава НБУ

Україна потребує подальшої ефективної програми з Міжнародним валютним фондом (МВФ) та підтримки партнерів з урахуванням того, що війна "інтенсифікується", і Росія атакує енергетичну інфраструктуру напередодні зими, заявив глава Національного банку України Андрій Пишний у Вашингтоні на засіданні Регіональної групи МВФ, до якої входить Україна.

"Росія атакує енергетичну інфраструктуру, і зараз 55% українського газовидобутку недоступне. Ми наближаємося до чергової складної зими", – написав він у Facebook за результатами засідання.

"Війна не просто триває, вона інтенсифікується: … лише за червень–липень цього року Україну атакували 11739 дронів і 433 балістичні та крилаті ракети. Загинуло 518 цивільних, понад 1500 – поранені. Це найвищі цифри за все повномасштабне вторгнення", – зазначив Пишний.

На його думку, нова програма з МВФ на 2026-2029 роки має стати логічним продовженням діючої програми, яка була відкрита у березні 2023 року та є успішною, у тому числі й для Фонду.

"Ми пройшли рекордні вісім переглядів програми, змогли стабілізувати макрофінансову ситуацію, втримати під контролем інфляцію, забезпечити відновлення економіки та зміцнити фінансову систему країни. Відмовилися від емісійного фінансування дефіциту бюджету, активізувавши для цього внутрішні ресурси та згенерувавши навколо України рекордну міжнародну допомогу", – перерахував досягнення глава Нацбанку.

Він вважає, що нова програма має враховувати продовження війни та надзвичайно високу невизначеність.

"Ми також сподіваємося, що в її основі буде рішення про відкриття репараційної позики для України", – додав Пишний.

НАК "Нафтогаз України" 16 жовтня повідомив, що Росія з початку місяця вже шість разів атакувала газову інфраструктуру України, що призвело lj руйнування в кількох областях та зупинки низки критично важливих об’єктів.

Член наглядової ради НАК "Нафтогаз України" Наталія Бойко в той же день на КМЕФ зазначила, що перша в цій серії велика атака на газові об’єкти відбулася 3 жовтня, "мабуть, найбільш масована в історії". Вона не стала називати цифри втрат, але зазначила, що не буде спростовувати озвучені Bloomberg дані про втрати Україною 60% добового видобутку внаслідок цієї наймасованішої атаки.

В той же час Бойко нагадала, що в лютому цього року Росія також здійснила на той момент найбільшу атаку на газовидобуток України, яка призвела до його одномоментного скорочення на 50%. За її словами, важлива різниця в тому, що та атака була наприкінці опалювального сезону, тоді як останні атаки – напередодні зими.