01:57 26.08.2025

Рубіо обговорив з європейськими главами МЗС спільні кроки для зупинення війни

Державний секретар США Марко Рубіо обговорив з європейськими міністрами закордонних справ, а також України спільні дипломатичні зусилля, спрямовані на досягнення тривалого врегулювання російсько-української війни, заявив перший заступник прессекретаря Держдепартаменту США Томмі Пігготт.

За словами Пігготта, у телефонній розмові взяли участь глави МЗС Фінляндії Еліна Валтонен, Франції Жан-Ноель Барро, Німеччини Йоган Вадефуль, Італії Антоніо Таяні, Польщі Радослав Сікорськи, Великої Британії Девід Ламмі, України Андрій Сибіга і Верховний представник Європейського Союзу із закордонних справ і політики безпеки, віцепрезидентка Європейської комісії Кая Каллас.

Сторони "домовилися продовжувати координацію дипломатичних зусиль для припинення війни між Росією та Україною шляхом досягнення тривалого переговорного врегулювання".

Джерело: https://www.state.gov/releases/office-of-the-spokesperson/2025/08/secretary-rubios-call-with-european-counterparts/

