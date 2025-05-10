Інтерфакс-Україна
Економіка
14:15 10.05.2025

НБУ збільшив ліміти на розрахунки корпоративними картками за кордоном

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НБУ збільшив ліміти на розрахунки корпоративними картками за кордоном

Національний банк України збільшив ліміти на розрахунки корпоративними картками за кордоном, відтепер дозволені операції зі зняття готівки на суму 17,5 тис. грн (в еквіваленті), тоді як до цього ліміт складав 12,5 тис. грн.

"Розширення лімітів не матиме суттєвого впливу на валютний ринок України, ураховуючи, що збільшення попиту на іноземну валюту за операціями з корпоративними картками, ймовірно, компенсуватиметься зменшенням попиту через інші, менш зручні канали", – повідомив Нацбанк на сайті у суботу.

Він додав, що другим послабленням стало збільшення ліміту для розрахунків за товари, роботи, послуги з корпоративних карток за кордоном зі 100 тис. грн до 150 тис. грн на місяць.

Для особистих карток ліміти залишилися незмінними: 12,5 тис. грн на зняття готівки за тиждень та 100 тис. грн для безготівкових розрахунків.

НБУ уточнив, що відповідні зміни у "воєнну" постанову №18 від 24 лютого 2022 року внесені постановою правління регулятора №53 від 9 травня цього року та набули чинності з 10 травня.

Теги: #картки #нбу

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