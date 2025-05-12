Збитки від шахрайських операцій з картками у 2024р зросли на 37% за скорочення їх кількості на 1% – НБУ

Кількість шахрайських операцій з платіжними картками в Україні у 2024 році зменшилася на 1% і становила 270 тис., але сума збитків зросла на 37% – до 1,1 млрд грн, свідчить статистика Національного банку України (НБУ).

"Це пов’язано зі зростанням середньої суми однієї незаконної операції на 39% порівняно з 2023 роком (з 3065 гривень у 2023 році до 4247 грн у 2024 році)", - пояснює ріст збитків Нацбанк у понеділок.

Він додав, що через зростанням загальної суми видаткових операцій з платіжними картками на 8%, відносний рівень втрат від шахрайства підвищився помірніше – на 28%. У підсумку на кожен мільйон гривень витрат із картки припадало 176 гривень шахрайських збитків. Переважна частина шахрайських операцій, як і раніше, здійснювалася в Інтернеті.

Зазначається, що на кожен мільйон видаткових операцій припадало 31 випадок шахрайства, а їхня відносна частка скоротилася на 8% порівняно з 2023 роком завдяки зростанню загального обсягу операцій.

Структура шахрайських операцій за місцем їх здійснення залишилась сталою: 83% випадків сталися в Інтернеті, а 17% - через фізичні пристрої, зокрема в торговельній мережі, банкоматах і терміналах самообслуговування.

Однак за сумою збитків ситуація змінилася, вказав НБУ: частка онлайн-шахрайства зросла до 93% проти 86% у 2023 році, тоді як частка втрат через фізичні пристрої знизилася до 7%. Середній розмір шахрайської онлайн-операції зріс на 51% і сягнув 4 761 грн порівняно з 3 150 грн роком раніше.

У 2024 році, як і раніше, основною причиною шахрайських операцій залишалася соціальна інженерія – випадки, коли самі клієнти розголошують свої персональні дані, реквізити карток, коди з SMS та паролі, констатує НБУ. За його даними, на такі випадки припало 84% загальної суми збитків, що більше, ніж у 2023 році, коли цей показник становив 80%.